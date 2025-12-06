حقق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا في مباراته أمام سندرلاند، في إطار مواجهات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز السماوي في تلك المباراة بثلاثية نظيفة، حيث استطاع أن يحصد 3 نقاط غالية تمكن من خلالها من الارتقاء إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن أرسنال متصدر الجدول.

ملخص لمسات عمر مرموش أمام سندرلاند

لم يشارك عمر مرموش في التشكيل الأساسي في مباراة سندرلاند، حيث جلس على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.

ولكن دفع بيب جوارديولا بالنجم المصري خلال أحداث الشوط الثاني في الدقيقة 69، على حساب النرويجي إيرلينج هالاند، والذي لم يتمكن من التسجيل خلال دقائق لعبه.

وشارك مرموش في اللقاء أثناء تقدم السماوي بثلاثية نظيفة، حيث خاض اللاعب 21 دقيقة، لكنه لم يتمكن من التسجيل أو صناعة أية أهداف، برغم تحركاته في أكثر من هجمة مرتدة.

ولمس اللاعب الكرة 5 مرات منها مرة وحيدة داخل منطقة الجزاء، فيما وصلت دقة تمريراته 100% وفقًا لموقع FotMob، المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

ولم يسدد مرموش أي تسديدة على المرمى، فيما خسر المواجهات الأرضية التي خاضها والتي كانت بمثابة 2 فقط، ولم يتفوق أيضًا في مواجهاته الجوية وهي واحدة فقط.

واستطاع اللاعب أن يقوم بمراوغة وحيدة خلال الدقائق التي شارك فيها، كما قام بمساهمة دفاعية واحدة أيضًا.

وجاءت أرقام مرموش خلال مشاركته أمام سندرلاند على الشكل التالي:ـ

- عدد دقائق المشاركة: 21 دقيقة.

- لمس الكرة: 5 مرات (مرة داخل منطقة الجزاء).

- التمريرات: 2 تمريرة.

- دقة التمريرات: 100%.

- تسديدات: 0 تسديدة.

- المواجهات الأرضية: مواجهتين.

- المواجهات الجوية: 1 مواجهة.

- المراوغات: 1 مراوغة.

- المساهمات الدفاعية: 1 مساهمة.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

ويستعد مانشستر سيتي لخوض مباراته المقبلة أمام نظيره ريال مدريد، في إطار مواجهات الجولة السادسة في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.