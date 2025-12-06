المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

0 0
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 3
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

3 5
19:30
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

أسطورة ليفربول: صلاح لم يعد ضمن خطط سلوت

أحمد عمارة

أحمد عمارة

08:21 م 06/12/2025
صلاح

صلاح قبل مباراة ليدز وليفربول

يرى الإنجليزي جيمي ريدناب، أحد أبرز اللاعبين السابقين في تاريخ نادي ليفربول، أن جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في 3 مباريات متتالية يعني أنه لم يعد ضمن خطط المدرب الهولندي آرني سلوت.

ويظهر صلاح بين بدلاء ليفربول أمام ليدز يونايتد في مباراة جارية هذا المساء ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

صلاح خارج خطط سلوت في ليفربول

وقال ريدناب الذي دافع عن ألوان ليفربول 11 عامًا بين 1991 و2002 في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "سلوت حسم موقفه من محمد صلاح.. نعرف الآن أنه ليس ضمن خططه في الوقت الحالي".

وأضاف: "ليفربول قد يخسر صلاح في حوالي 8 مباريات بسبب أمم أفريقيا، لكن قرار إبقائه على مقاعد البدلاء كبير جدًا".

وواصل تصريحاته: "صلاح لن يستمتع بالجلوس على مقاعد بدلاء ليفربول أو بالإحماء على الخط وهو يتعرض للهتافات من جماهير ليدز".

قبل أن يختتم: "على صلاح أن يقدم تأثيرًا أكبر إذا شارك ضد ليدز.. مستواه تراجع، وعليه أن يستعيد مستواه من خلال اللعب".

وكان المدرب الهولندي آرني سلوت فسر استبعاد صلاح عن تشكيل ليفربول أمام ليدز برغبته في اختيار التشكيل الأنسب لكل مباراة.

وكان صلاح ظل حبيسًا لدكة ليفربول في مباراة الفوز (2-0) على وست هام، قبل أن يبدأ أمام سندرلاند على مقاعد البدلاء، حيث شارك مع بداية الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح آرني سلوت

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الإمارات

الإمارات

0 0
مصر الثاني

مصر الثاني

46

بداية الشوط الثاني من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
بتروجت

بتروجت

2 2
بيراميدز

بيراميدز

81

ضغط متواصل من جانب فريق بيراميدز ومحاولات لاختراق الدفاع وتسجيل هدف التقدم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
