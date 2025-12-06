أسطورة ليفربول: صلاح لم يعد ضمن خطط سلوت

يرى الإنجليزي جيمي ريدناب، أحد أبرز اللاعبين السابقين في تاريخ نادي ليفربول، أن جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في 3 مباريات متتالية يعني أنه لم يعد ضمن خطط المدرب الهولندي آرني سلوت.

ويظهر صلاح بين بدلاء ليفربول أمام ليدز يونايتد في مباراة جارية هذا المساء ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

صلاح خارج خطط سلوت في ليفربول

وقال ريدناب الذي دافع عن ألوان ليفربول 11 عامًا بين 1991 و2002 في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "سلوت حسم موقفه من محمد صلاح.. نعرف الآن أنه ليس ضمن خططه في الوقت الحالي".

وأضاف: "ليفربول قد يخسر صلاح في حوالي 8 مباريات بسبب أمم أفريقيا، لكن قرار إبقائه على مقاعد البدلاء كبير جدًا".

وواصل تصريحاته: "صلاح لن يستمتع بالجلوس على مقاعد بدلاء ليفربول أو بالإحماء على الخط وهو يتعرض للهتافات من جماهير ليدز".

قبل أن يختتم: "على صلاح أن يقدم تأثيرًا أكبر إذا شارك ضد ليدز.. مستواه تراجع، وعليه أن يستعيد مستواه من خلال اللعب".

وكان المدرب الهولندي آرني سلوت فسر استبعاد صلاح عن تشكيل ليفربول أمام ليدز برغبته في اختيار التشكيل الأنسب لكل مباراة.

وكان صلاح ظل حبيسًا لدكة ليفربول في مباراة الفوز (2-0) على وست هام، قبل أن يبدأ أمام سندرلاند على مقاعد البدلاء، حيث شارك مع بداية الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.