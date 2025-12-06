المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

0 0
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 3
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

3 5
19:30
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

بسبب الإصابة وتراكم البطاقات.. كالافيوري يغيب عن مباراة أرسنال المقبلة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:31 م 06/12/2025
كالافيوري

قلق في أرسنال وإيطاليا بعد إصابة كالافيوري

تعرض مدافع أرسنال والمنتخب الإيطالي ريكاردو كالافيوري لإصابة خلال مباراة فريقه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يجعله خارج حسابات المباراة المقبلة ضد ولفرهامبتون يوم السبت.

إصابة كالافيوري تثير الشكوك حول مشاركته في دوري أبطال أوروبا

وشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يشغل غالبًا مركز الظهير الأيسر، لمدة 86 دقيقة قبل أن يخرج بسبب تقلص عضلي، وذلك قبل هدف الفوز لأستون فيلا في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الفريق الضيف 2-1.

ورصد كالافيوري وهو يعرج أثناء مغادرته الملعب، ما أثار مخاوف بشأن خطورة إصابته وقدرته على العودة سريعًا.

يذكر أن اللاعب سبق له الغياب عن مباريات إيطاليا الحاسمة في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي بسبب مشاكل بدنية، ما يزيد من المخاوف بشأن جاهزيته للمباريات القادمة.

ويأتي غياب كالافيوري عن مباراة ولفرهامبتون بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ما يجعل السؤال الأكبر الآن حول قدرته على المشاركة في مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة ضد كلوب بروج يوم الأربعاء.

وخاض كالافيوري 17 مباراة هذا الموسم مع أرسنال، وساهم بهدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة.

الدوري الإنجليزي أرسنال دوري أبطال أوروبا ريكاردو كالافيوري

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

