تعرض مدافع أرسنال والمنتخب الإيطالي ريكاردو كالافيوري لإصابة خلال مباراة فريقه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يجعله خارج حسابات المباراة المقبلة ضد ولفرهامبتون يوم السبت.

إصابة كالافيوري تثير الشكوك حول مشاركته في دوري أبطال أوروبا

وشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يشغل غالبًا مركز الظهير الأيسر، لمدة 86 دقيقة قبل أن يخرج بسبب تقلص عضلي، وذلك قبل هدف الفوز لأستون فيلا في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الفريق الضيف 2-1.

ورصد كالافيوري وهو يعرج أثناء مغادرته الملعب، ما أثار مخاوف بشأن خطورة إصابته وقدرته على العودة سريعًا.

يذكر أن اللاعب سبق له الغياب عن مباريات إيطاليا الحاسمة في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي بسبب مشاكل بدنية، ما يزيد من المخاوف بشأن جاهزيته للمباريات القادمة.

ويأتي غياب كالافيوري عن مباراة ولفرهامبتون بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ما يجعل السؤال الأكبر الآن حول قدرته على المشاركة في مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة ضد كلوب بروج يوم الأربعاء.

وخاض كالافيوري 17 مباراة هذا الموسم مع أرسنال، وساهم بهدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة.