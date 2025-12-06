المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليفربول يضع قائمة رباعية لتعزيز الهجوم في الصيف

محمد همام

كتب - محمد همام

08:33 م 06/12/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

وضعت إدارة ليفربول أربعة لاعبين في الخط الأمامي من أجل تعزيز صفوف الفريق في الصيف المقبل، حيث لدى "الريدز" رغبة في تدعيم الفريق بعد نهاية الموسم.

وقامت إدارة ليفربول بصفقات ضخمة من الناحية المالية مثل ضم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل، وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، وهوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة ليفربول أعادت الجناح الفرنسي مايكل أوليس لاعب بايرن ميونيخ ضمن أهدافها في الصيف المقبل.

ويتواجد في القائمة المختصرة كلٌّ من البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد، والتركي كينان يلديز من يوفنتوس، والسنغالي إيليمان ندياي لاعب إيفرتون.

ويعاني فريق ليفربول من تذبذب النتائج خلال هذا الموسم، الأمر الذي جعل الفريق يبتعد عن رباعي القمة بعد الوصول للجولة الـ15.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، حيث يتصدر المسابقة آرسنال بـ33 نقطة من 15 مباراة.

الدوري الإنجليزي ليفربول بايرن ميونيخ مايكل أوليس

