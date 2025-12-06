تلقى الإنجليزي كونور برادلي، نجم فريق ليفربول بطاقة صفراء في المباراة التي يخوضها الريدز أمام ليدوز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وتخوض كتيبة ليفربول مباراة مهمة أمام ليدز، في إطار مواجهات الجولة الـ 15 من البريميرليج، على ملعب إيلاند رود.

ويتفوق الريدز على ليدز يونايتد بنتيجة 3-2، في مباراة يغيب عنها محمد صلاح عن التشكيل الأساسي في اللقاء.

وفي الدقيقة 45 في نهاية الشوط الأول، حصل برادلي على بطاقة صفراء، حيث تأكد منها غياب اللاعب عن مباراة برايتون المقبلة في البريميرليج بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل اللاعب على 4 بطاقات صفراء خلال مبارياته التي خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع ليفربول والتي وصلت إلى 9 مباريات.

وأحرز هدفي ليفربول في مباراة ليدز إيكيتيكي القادم من آينتراخت فرانكفورت، قبل أن يقلص الفارق كالفيرت ليوين في الدقيقة 73 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء، ثم يسجل التعادل أنتون ستاخ في الدقيقة 75.

ولكن في الدقيقة 80، سجل سوبوسلاي هدف التقدم لصالح فريق ليفربول لتصبح النتيجة 3-2 حتى اللحظة.

تشكيل ليفربول في مباراة ليدز يونايتد

ودخل أرني سلوت مباراة ليدز يونايتد على الشكل التالي:ـ

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز.

الوسط: ريان جرافينبيرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: فلوريان فيرتز، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

وضمت قائمة ليفربول الاحتياطية أمام ليدز كل من: جيورجي مامارداشفيلي، جو جوميز، واتارا إندو، ألكسندر إيزاك، أليكسس ماك أليستر، محمد صلاح، فيديريكو كييزا، آندي روبرتسون، ريو نجوموها.