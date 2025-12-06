المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

0 0
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 3
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

3 5
19:30
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بسبب تراكم البطاقات.. غياب برادلي عن مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

طارق متولي

كتب - طارق متولي

09:10 م 06/12/2025
كونور برادلي

كونور برادلي

تلقى الإنجليزي كونور برادلي، نجم فريق ليفربول بطاقة صفراء في المباراة التي يخوضها الريدز أمام ليدوز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وتخوض كتيبة ليفربول مباراة مهمة أمام ليدز، في إطار مواجهات الجولة الـ 15 من البريميرليج، على ملعب إيلاند رود.

ويتفوق الريدز على ليدز يونايتد بنتيجة 3-2، في مباراة يغيب عنها محمد صلاح عن التشكيل الأساسي في اللقاء.

وفي الدقيقة 45 في نهاية الشوط الأول، حصل برادلي على بطاقة صفراء، حيث تأكد منها غياب اللاعب عن مباراة برايتون المقبلة في البريميرليج بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل اللاعب على 4 بطاقات صفراء خلال مبارياته التي خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع ليفربول والتي وصلت إلى 9 مباريات.

وأحرز هدفي ليفربول في مباراة ليدز إيكيتيكي القادم من آينتراخت فرانكفورت، قبل أن يقلص الفارق كالفيرت ليوين في الدقيقة 73 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء، ثم يسجل التعادل أنتون ستاخ في الدقيقة 75.

ولكن في الدقيقة 80، سجل سوبوسلاي هدف التقدم لصالح فريق ليفربول لتصبح النتيجة 3-2 حتى اللحظة.

تشكيل ليفربول في مباراة ليدز يونايتد

ودخل أرني سلوت مباراة ليدز يونايتد على الشكل التالي:ـ

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز.

الوسط: ريان جرافينبيرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: فلوريان فيرتز، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

وضمت قائمة ليفربول الاحتياطية أمام ليدز كل من: جيورجي مامارداشفيلي، جو جوميز، واتارا إندو، ألكسندر إيزاك، أليكسس ماك أليستر، محمد صلاح، فيديريكو كييزا، آندي روبرتسون، ريو نجوموها.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح ليدز يونايتد فريق ليفربول مباراة ليفربول وليدز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الإمارات

الإمارات

0 0
مصر الثاني

مصر الثاني

48

خطأ لصالح الإمارات في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
بتروجت

بتروجت

2 2
بيراميدز

بيراميدز

83

انذار لصالح سمير محمد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg