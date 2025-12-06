المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

0 0
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 3
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

3 5
19:30
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

ريان شرقي: الفوز يقربنا من أرسنال في صدارة الدوري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:30 م 06/12/2025
ريان شرقي

ريان شرقي

أكد ريان شرقي لاعب فريق مانشستر سيتي، أن مباراة سندرلاند كانت الأفضل لهم في الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد أمام سندرلاند على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الجولة 15.

وقدم ريان شرقي تمريرة سحرية، على طريقة رابونا في هدف فيل فودين الثالث أمام سندرلاند.

وقال شرقي في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي: "الفوز يقربنا من أرسنال المتصدر بفارق نقطتين، نحن فخورون جدًا، عملنا طوال الأسبوع لتحقيق ذلك، لعب الفريق بشكل رائع".

وأضاف: "دافعنا جيدًا، وهاجمنا جيدًا. ونحن فخورون جدًا بذلك".

وتابع: "لقد عملنا كثيرًا من أجل المخاطرة كثيرًا، وتسجيل الكثير من الأهداف، وعدم استقبال أي هدف".

وأتم: "اليوم كان الأمر لا يصدق لأننا سجلنا ثلاثة أهداف ولم نستقبل أي هدف، ونحن فخورون جدًا بذلك."

واستغل مانشستر سيتي تعثر أرسنال بالخسارة أمام أستون فيلا 2-1 اليوم السبت.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 31 في المركز الثاني.

 

 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي سندرلاند مانشستر سيتي ريان شرقي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الإمارات

الإمارات

0 0
مصر الثاني

مصر الثاني

48

خطأ لصالح الإمارات في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
بتروجت

بتروجت

2 2
بيراميدز

بيراميدز

83

انذار لصالح سمير محمد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
