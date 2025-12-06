ريان شرقي: الفوز يقربنا من أرسنال في صدارة الدوري

أكد ريان شرقي لاعب فريق مانشستر سيتي، أن مباراة سندرلاند كانت الأفضل لهم في الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد أمام سندرلاند على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الجولة 15.

وقدم ريان شرقي تمريرة سحرية، على طريقة رابونا في هدف فيل فودين الثالث أمام سندرلاند.

وقال شرقي في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي: "الفوز يقربنا من أرسنال المتصدر بفارق نقطتين، نحن فخورون جدًا، عملنا طوال الأسبوع لتحقيق ذلك، لعب الفريق بشكل رائع".

وأضاف: "دافعنا جيدًا، وهاجمنا جيدًا. ونحن فخورون جدًا بذلك".

وتابع: "لقد عملنا كثيرًا من أجل المخاطرة كثيرًا، وتسجيل الكثير من الأهداف، وعدم استقبال أي هدف".

وأتم: "اليوم كان الأمر لا يصدق لأننا سجلنا ثلاثة أهداف ولم نستقبل أي هدف، ونحن فخورون جدًا بذلك."

واستغل مانشستر سيتي تعثر أرسنال بالخسارة أمام أستون فيلا 2-1 اليوم السبت.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 31 في المركز الثاني.