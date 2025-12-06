غاب اللاعب المصري محمد صلاح عن المشاركة في مباراة تعادل فريقه ليفربول (3-3) مع مضيفه ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت، على ملعب إيلاند رود، ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وظل صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول دون أن يحصل على فرصة المشاركة أمام ليدز.

وتقدم ليفربول بثنائية من توقيع هوجو إيكيتيكي في الدقيقتين 48 و50 قبل أن يتعادل ليدز بهدفين في الدقيقتين 73 و75، ثم سجل سوبوسلاي في الدقيقة 80، لكن صاحب الأرض رفض الخسارة ليتعادل مجددًا في الـ+90.

صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول

- تشكيل ليفربول: أليسون، كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز، ريان جرافينبيرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

وظهر صلاح على دكة ليفربول للمرة الثالثة تواليًا في الدوري الإنجليزي بعد مباراتي وست هام يونايتد وسندرلاند على الترتيب، حيث ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء في المباراة الأولى قبل أن يشارك مع بداية الشوط الثاني في المباراة الأخيرة.

موقعة الـ6 أهداف بين ليدز وليفربول

بدأ ليدز بتشكيل خطورة على مرمى ليفربول عند حدود الدقيقة 2 بفضل تسديدة زاحفة من نوح أوكافور مرت إلى جانب قائم أليسون الأيسر.

وسدد جودموندسون تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء أعلى مرمى ليفربول في الدقيقة 3.

واستفاق ليفربول بتسديدة قوية لكيركيز من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 9، مرت أعلى مرمى ليدز.

وحرمت العارضة ليفربول من هدف أول في الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية من كورتيس جونز، صوبها من خارج منطقة الجزاء.

وجرب سوبوسلاي حظه بالتسديد من مسافة بعيدة في الدقيقة 22، لكن كرته ابتعدت أعلى مرمى أصحاب الأرض.

وأهدر فان دايك هدفًا في الدقيقة 27 إثر ضربة رأسية مرت أعلى مرمى ليدز.

ومرت تسديدة جاكبو القوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 38 بجانب قائم ليدز الأيمن.

وأنهى الفريقان الشوط الأول بالتعادل (0-0).

ومع بداية الشوط الثاني، استغل هوجو إيكيتيكي هفوة دفاعية لينفرد بمرمى ليدز يونايتد مسددًا كرة سهلة في الشباك، ليتقدم ليفربول عند حدود الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 50، حول إيكيتيكي عرضية برادلي من لمسة واحدة إلى هدف ثانٍ في مرمى ليدز، ليتقدم ليفربول بهدفين في ثلاث دقائق فقط.

وتصدى حارس ليدز لتسديدة جونز في الدقيقة 56.

وأجرى سلوت تغييرين في تشكيل ليفربول بالدقيقة 67 لتنشيط الدفاع والوسط، حيث شارك كل من جو جوميز وأليكسس ماك أليستر بدلًا من برادلي وفيرتز.

وتحصل ليدز على ركلة جزاء في الدقيقة 73 إثر مخالفة على كوناتي، ليسجل دومينيك كالفرت لوين هدف تقليص الفارق، مسددًا تصويبة قوية على يسار أليسون، استقرت في شباك ليفربول.

وكما تمكن ليفربول من تسجيل هدفين في 3 دقائق، فعل ليدز ذلك أيضًا، إذ تمكن أنتون ستاخ من إدراك التعادل في الدقيقة 75 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة أكثر من لاعب.

وتألق حارس ليدز في التصدي لرأسية فان دايك في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 80، عاد ليفربول إلى التقدم مجددًا بهدف من توقيع المجري دومينيك سوبوسلاي الذي تلقى تمريرة رائعة، مررها ماك أليستر بين قدميه، ليضع زميله في انفراد بمرمى ليدز، حيث صوب تسديدة أرضية ذكية.

واستمرت محاولات ليدز في العودة أمام ليفربول، دون جدوى، ليحقق ذلك بفضل هدف تاناكا في الدقيقة 90+6.