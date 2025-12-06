أقر الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، بأن فريقه قدم أداءً متواضعًا خلال التعادل السلبي أمام بورنموث، اليوم السبت، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشددًا على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية على الأقل.

وقال ماريسكا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "لقد افتقرنا إلى الجودة في الثلث الأخير من الملعب، وارتكبنا العديد من الأخطاء، وفقدنا الكرة في اللحظات الحاسمة، كما افتقدنا التركيز في اللمسة الأخيرة والتسديد".

وأضاف المدرب الإيطالي: "لكن عندما لا تكون قادرًا على الفوز، فمن المهم ألا تخسر"، مشيرًا إلى أن تواضع مستوى الفريق يعود جزئيًا إلى نقص الجودة في الثلث الأخير والتركيز في اللمسة الأخيرة سواء في العرضيات أو التمريرات.

وتابع ماريسكا: "ندرك أننا لن نسجل في كل مباراة، وبصراحة لم أكن أعلم أن تشيلسي سجل في كل مباراة منذ مواجهة كريستال بالاس، سنحاول التسجيل في المباراة المقبلة يوم الثلاثاء، لكن الحفاظ على شباك نظيفة يبقى أمرًا مهمًا لأنه يمنحنا فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية، نقطة على الأقل".

وعند سؤاله عن سبب ضعف الأداء في الثلث الأخير، وما إذا كان يعود إلى افتقار بعض اللاعبين للثقة أو عدم تحمل المسؤولية، قال ماريسكا: "لا أتفق مع ذلك، ولكنه أمر وارد".

وختم مدرب تشيلسي تصريحاته بالإشارة إلى أداء كول بالمر: "أعتقد أن كول بالمر كان جيدًا للغاية في الثلث الأخير، ولعب نصف ساعة قبل أيام، ولعب 60 دقيقة اليوم، وهو مؤشر مهم لتحسين لياقته البدنية".