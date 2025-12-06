المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

1 1
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 3
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

2 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

3 5
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

2 0
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

"المهم ألا تخسر".. مدرب تشيلسي يوضح أسباب التعادل أمام بورنموث

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:45 م 06/12/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا

أقر الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، بأن فريقه قدم أداءً متواضعًا خلال التعادل السلبي أمام بورنموث، اليوم السبت، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشددًا على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية على الأقل.

مدرب تشيلسي يعترف بتواضع أداء الفريق أمام بورنموث

وقال ماريسكا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "لقد افتقرنا إلى الجودة في الثلث الأخير من الملعب، وارتكبنا العديد من الأخطاء، وفقدنا الكرة في اللحظات الحاسمة، كما افتقدنا التركيز في اللمسة الأخيرة والتسديد".

وأضاف المدرب الإيطالي: "لكن عندما لا تكون قادرًا على الفوز، فمن المهم ألا تخسر"، مشيرًا إلى أن تواضع مستوى الفريق يعود جزئيًا إلى نقص الجودة في الثلث الأخير والتركيز في اللمسة الأخيرة سواء في العرضيات أو التمريرات.

وتابع ماريسكا: "ندرك أننا لن نسجل في كل مباراة، وبصراحة لم أكن أعلم أن تشيلسي سجل في كل مباراة منذ مواجهة كريستال بالاس، سنحاول التسجيل في المباراة المقبلة يوم الثلاثاء، لكن الحفاظ على شباك نظيفة يبقى أمرًا مهمًا لأنه يمنحنا فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية، نقطة على الأقل".

وعند سؤاله عن سبب ضعف الأداء في الثلث الأخير، وما إذا كان يعود إلى افتقار بعض اللاعبين للثقة أو عدم تحمل المسؤولية، قال ماريسكا: "لا أتفق مع ذلك، ولكنه أمر وارد".

وختم مدرب تشيلسي تصريحاته بالإشارة إلى أداء كول بالمر: "أعتقد أن كول بالمر كان جيدًا للغاية في الثلث الأخير، ولعب نصف ساعة قبل أيام، ولعب 60 دقيقة اليوم، وهو مؤشر مهم لتحسين لياقته البدنية".

الدوري الإنجليزي تشيلسي إنزو ماريسكا بورنموث تشيلسي ضد بورنموث

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

كأس العرب قطر 2025

