يرغب قطبا مانشستر، سواء يونايتد أو سيتي، في حسم صفقة لاعب وسط فريق نوتنجهام فورست إليوت أندرسون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى تدعيم الوسط منذ الانتقالات الصيفية الماضية، كما لدى مانشستر سيتي الهدف نفسه، خاصة مع غياب رودري بسبب الإصابة.

وأفاد موقع "فوتبول إنسايدر" العالمي أن إدارة نوتنجهام فورست لا تمانع رحيل اللاعب بشرط الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني.

ويريد نادي نوتنجهام فورست استغلال وجود منافسة بين قطبي مانشستر من أجل التعاقد مع أندرسون، والذي يُعد ضمن خطط المدرب توماس توخيل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2026.

وكان صاحب الـ23 عامًا قد انتقل إلى نوتنجهام فورست قادمًا من نيوكاسل عام 2024، حيث يمتد عقد اللاعب حتى 2029.

وخاض الدولي الإنجليزي 19 مباراة مع نوتنجهام فورست خلال هذا الموسم، حيث سجل هدفًا وصنع آخر.