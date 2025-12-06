المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

1 1
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 3
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

2 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

3 5
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

2 0
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

صراع بين قطبي مانشستر على صفقة بـ100 مليون جنيه إسترليني

محمد همام

كتب - محمد همام

10:08 م 06/12/2025
نوتنجهام فورست

فريق نوتنجهام فورست

يرغب قطبا مانشستر، سواء يونايتد أو سيتي، في حسم صفقة لاعب وسط فريق نوتنجهام فورست إليوت أندرسون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى تدعيم الوسط منذ الانتقالات الصيفية الماضية، كما لدى مانشستر سيتي الهدف نفسه، خاصة مع غياب رودري بسبب الإصابة.

وأفاد موقع "فوتبول إنسايدر" العالمي أن إدارة نوتنجهام فورست لا تمانع رحيل اللاعب بشرط الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني.

ويريد نادي نوتنجهام فورست استغلال وجود منافسة بين قطبي مانشستر من أجل التعاقد مع أندرسون، والذي يُعد ضمن خطط المدرب توماس توخيل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2026.

وكان صاحب الـ23 عامًا قد انتقل إلى نوتنجهام فورست قادمًا من نيوكاسل عام 2024، حيث يمتد عقد اللاعب حتى 2029.

وخاض الدولي الإنجليزي 19 مباراة مع نوتنجهام فورست خلال هذا الموسم، حيث سجل هدفًا وصنع آخر.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي نوتنجهام فورست إليوت أندرسون

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

كأس العرب قطر 2025

