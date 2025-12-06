سلوت: لا أصدق ما حدث في مباراة ليدز وليفربول

أوضح المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، أنه لا يصدق ما حدث في الدقائق الأخيرة من مباراة التعادل (3-3) مع ليدز يونايتد.

وتقدم ليفربول (2-0) ثم تعادل ليدز (2-2) ليعود فريق سلوت إلى التسجيل (3-2) قبل أن يستقبل هدفًا في الدقيقة 90+6 في المباراة التي أقيمت على ملعب إيلاند رود ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

تصريحات سلوت عن مباراة ليدز وليفربول

وقال سلوت في تصريحات لشبكة قنوات BBC التليفزيونية: "لا أصدق أننا خسرنا نقطتين أمام ليدز.. لعبنا بشكل جيد جدًا وتقدمنا (2-0) ولم نواجه أي مشاكل، ولا أظن أننا استقبلنا أي فرصة حتى اللحظة التي ارتكبنا فيها خطأ".

وأضاف المدرب الهولندي: "تقدمنا مجددًا، وظننت أننا قدمنا ما يكفي للفوز بالمباراة ثم استقبلنا هدفًا من ركلة ثابتة".

قبل أن يختتم: "الأمر لا يتعلق بي فقط، بل بالجميع.. اللاعبون عملوا بجد كبير، لكن أن نستقبل هذا العدد الكبير من الأهداف، فلا يمكن أن نكون في مركز أعلى مما نحن عليه الآن في ترتيب الدوري الإنجليزي".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.