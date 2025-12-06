المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

1 1
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 3
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

2 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

3 5
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

2 0
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

سلوت: لا أصدق ما حدث في مباراة ليدز وليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:15 م 06/12/2025
أرني سلوت مدرب ليفربول

آرني سلوت - مدرب ليفربول

أوضح المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، أنه لا يصدق ما حدث في الدقائق الأخيرة من مباراة التعادل (3-3) مع ليدز يونايتد.

وتقدم ليفربول (2-0) ثم تعادل ليدز (2-2) ليعود فريق سلوت إلى التسجيل (3-2) قبل أن يستقبل هدفًا في الدقيقة 90+6 في المباراة التي أقيمت على ملعب إيلاند رود ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

تصريحات سلوت عن مباراة ليدز وليفربول

وقال سلوت في تصريحات لشبكة قنوات BBC التليفزيونية: "لا أصدق أننا خسرنا نقطتين أمام ليدز.. لعبنا بشكل جيد جدًا وتقدمنا (2-0) ولم نواجه أي مشاكل، ولا أظن أننا استقبلنا أي فرصة حتى اللحظة التي ارتكبنا فيها خطأ".

وأضاف المدرب الهولندي: "تقدمنا مجددًا، وظننت أننا قدمنا ما يكفي للفوز بالمباراة ثم استقبلنا هدفًا من ركلة ثابتة".

قبل أن يختتم: "الأمر لا يتعلق بي فقط، بل بالجميع.. اللاعبون عملوا بجد كبير، لكن أن نستقبل هذا العدد الكبير من الأهداف، فلا يمكن أن نكون في مركز أعلى مما نحن عليه الآن في ترتيب الدوري الإنجليزي".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

 

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي آرني سلوت

