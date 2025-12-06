غاب النجم النرويجي إيرلينج هالاند عن التسجيل في مباراة ليفربول وسندرلاند، في إطار مواجهات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز السماوي في تلك المباراة بثلاثية نظيفة، حيث سجل الأهداف كل من روبن دياز وجفارديول وفيل فودين.

وخرج هالاند من مباراة مانشستر سيتي الأخيرة خلال الشوط الثاني، حيث شارك بدلاً منه النجم المصري عمر مرموش الذي كان جالسًا على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة.

وانتهت مباريات اليوم السبت في الجولة الـ 15 من البطولة الإنجليزية، حيث شهد اليوم عدة مواجهات نارية بين الأندية، كما شهد خسارة الجانرز أمام أستون فيلا، وتعادل ليدز يونايتد أمام ليفربول في الدقائق الأخيرة.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

ولا يزال هالاند يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن تياجو لاعب برينتفورد صاحب المركز الثاني في القائمة برصيد 11 هدفًا.

ويتساوي كل من ويلبيك لاعب برايتون وماتيتا لاعب كريستال بالاس في الأهداف برصيد 7 أهداف في البطولة، حيث يأتي الأول في المركز الثالث، بينما جاء الأخير في المركز الرابع في القائمة.

وساعد الهدف الذي سجله فودين بالمباراة الأخيرة في تقدمه في قائمة ترتيب هدافي البطولة، حيث وصل إلى 6 أهداف في المركز السادس، متساويًا مع ريتشارلسون لاعب توتنهام وصاحب المركز الخامس في القائمة بنفس رصيد الأهداف.

وللتعرف على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كاملة اضغط هنا