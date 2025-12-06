المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سلوت: لهذا السبب لم يشارك صلاح أمام ليدز.. علينا تقبل الوضع الراهن

رائد سمير

كتب - رائد سمير

11:50 م 06/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - صورة أرشيفية

كشف أرني سلوت، المدير الفني لليفربول السبب وراء عدم مشاركة محمد صلاح، نجم الفريق في مباراة ليدز، التي أُقيمت لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل نادي ليفربول أمام مضيفه، ليدز بثلاثة أهداف لمثلهم، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، لحساب منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يشارك محمد صلاح في أي دقيقة من أحداث مباراة فريقه أمام ليدز، حيث تواجد على مقاعد البدلاء، ولم يشارك كبديل على الأقل، رغم عدم تقدم فريقه في النتيجة ببعض لحظات المواجهة.

وقال أرني سلوت في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "سبب عدم الدفع بمحمد صلاح؟ كنا متقدمين 2-0، ثم تقدمنا 3-2 قبل نهاية المباراة، وحينها كان الأمر يتعلق أكثر بالسيطرة على المباراة".

وأضاف المدرب الهولندي: "لم نكن بحاجة لهدف في تلك المرحلة من المباراة، لذا أشركتُ الياباني واتارو إندو".

وأتم أرني سلوت تصريحاته قائلًا: "علينا أن نتقبل الوضع الراهن.. مستقبل محمد صلاح على المدى القريب سيكون مع منتخب مصر، حيث يشارك في كأس أفريقيا، وقبل أسبوع من ذلك، سنواجه إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 23 نقطة، فيما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 33 نقطة.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح أرني سلوت

