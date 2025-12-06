صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

انفجار صلاح

شن اللاعب محمد صلاح هجومًا حادًا على إدارة نادي ليفربول بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

وقال صلاح: "أنا محبط جدًا جدًا، لقد قدمت الكثير إلى ليفربول ولكن يبدو أن النادي يريد أن يلقي بي تحت الحافلة، ومن الواضح جدًا أن هناك شخصًا يريدني أن أتحمل كل اللوم".

وأضاف بشأن علاقته بالمدرب الهولندي آرني سلوت: "قلت إن علاقتي به كانت جيدة، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، ولا أعرف لماذا".

واكتفى صلاح خلال آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي بالمشاركة أمام سندرلاند من مقاعد البدلاء، بينما ظل حبيسًا لدكة ليفربول أمام وست هام وليدز.

ليفربول إيكو

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

ألمح اللاعب محمد صلاح إلى إمكانية رحيله عن نادي ليفربول قريبًا.

وقال صلاح بشأن مستقبله: "سأقول وداعًا لجماهير ليفربول في المباراة المقبلة -ضد برايتون- لأنني سأذهب إلى أمم أفريقيا، ولا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك".

وأتم: "لا أعرف ما إذا كانت مباراة برايتون هي الأخيرة لي مع ليفربول.. لكن الوضع الحالي غير مقبول بالنسبة لي".

ويدافع صلاح عن ألوان ليفربول منذ صيف 2017، محققًا العديد من الإنجازات على المستويين الجماعي والفردي.

سكاي سبورتس

سر استبعاد صلاح

واصل المدرب الهولندي آرني سلوت استبعاد اللاعب محمد صلاح عن تشكيل ليفربول، ما حدث في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وقال سلوت قبل مباراة التعادل (3-3) مع ليدز: "استبعاد صلاح لم يكن قرارًا سهلًا أبدًا لكن مهمتي هي اختيار التشكيل الأنسب لكل مباراة".

وبعد المباراة التي ظل فيها صلاح حبيسًا لمقاعد البدلاء، برر سلوت ذلك بقوله: "لم أكن بحاجة إلى تسجيل هدف لذا أشركت إندو بدلًا منه".

الصحافة الإسبانية

آس

بديل أرنولد

استقر تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على الدفع بفيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب ترينت ألكسنر أرنولد، الذي تعرض للإصابة مؤخرًا.

ويعد فالفيردي الخيار الأول في حسابات ألونسو لشغل هذا المركز خلال الفترة المقبلة، بينما يأتي خلفه راؤول أسينسيو كمرشح آخر للعب كظهير أيمن، عقب إصابة الثنائي الأسسي والبديل كارفاخال وأرنولد.

سبورت

مستقبل أراوخو

يواجه رونالد أراوخو مدافع نادي برشلونة مستقبلًا غامضَا حتى الآن، بعد تعرضه لانتقادات لاذعة من الجماهير، بسبب تراجع مستواه، ضد ديبورتيفو ألافيس ثم تشيلسي.

وحصل أراوخو على عدة أيام للرحلة، في محاولة للتعافي النفسي والجسدي الذي عاني منه اللاعب.

وإذا استعاد أراوخو جاهزيته ومستواه المعتاد، قد لا يكون التعاقد مع مدافع إضافي أمرًا ضروريًا.

لكن الغموض حول مدة غيابه ومستوى عودته يضع برشلونة أمام خيار صعب، خاصة مع جدول المباريات المزدحم في الأشهر المقبلة.

موندو ديبورتيفو

مركز لامين يامال الجديد

شارك لامين يامال في مركز صانع الألعاب رقم 10، خلف المهاجم فيران توريس، لتعويض كثرة الغيابات في خط وسط الفريق الكتالوني خلال مواجهة ريال بيتيس.

يُعد قرار إشراك لامين في مركز الوسط خطوة أخرى في التطور التكتيكي للاعب برشلونة الصاعد، حيث أشاد فليك بلامين على أدائه الدفاعي، موضحًا أيضًا أنه لم يتدرب مسبقًا على مركزه الجديد، الأكثر مركزية.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

ميلان يخطط لإبرام 3 صفقات

أنهى نادي ميلان الإيطالي بنجاح صفقة الظهير الأيسر الكولومبي الشاب خوان أريزالا (20 عامًا) قادمًا من ديبورتيفو إنديبندينتي الكولومبي مقابل 3 ملايين يورو فقط.

ويخطط الروسونيري، بقيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، لإبرام ثلاث صفقات إضافية في الميركاتو الشتوي المقبل.

فوتبول إيطاليا

خطة ريال مدريد بشأن نيكو باز

حاول إنتر ميلان بكل الطرق الدخول في سباق التعاقد مع نيكو باز نجم كومو الصيف الماضي، مستغلاً علاقته الوطيدة بوالد اللاعب بابلو باز، لكن ريال مدريد ظل المسيطر على المشهد بفضل اتفاق مسبق يضمن عودة الجناح الأرجنتيني الشاب إلى سانتياجو برنابيو.

ورفض كومو أي عروض خلال الصيف أو حتى التفكير في انتقاله خلال يناير، لأن الكلمة الأخيرة كانت دائمًا لريال مدريد الذي يخطط لإعادة نيكو باز (21 عامًا) رسميًا في صيف 2026.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

السهر للصباح

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن جماهير منتخب الديوك ستكون في حاجة للسهر إلى الصباح، من أجل متابعة مباريات بطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

وذكرت الصحيفة: "سيضطر المشاهدون إلى السهر، وأحيانًا إلى ساعات متأخرة جدًا، أو حتى الاستيقاظ قبل الفجر لمشاهدة المباريات بين أفضل 48 فريقًا في العالم".

وأضافت: "بسبب فارق التوقيت، ستبدأ المباريات اعتبارًا من السادسة مساء، لكن بعضها سينتهي في الثامنة صباحا بتوقيت فرنسا، لذا ستبقى الجماهير في منازلها حتى الساعات الأولى من الصباح".

مصير مدرب مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية إقالة لويس كاسترو، المدير الفني لنانت، بعد تعرض الفريق لهزيمة جديدة في بطولة الدوري الفرنسي الممتاز، تحت قيادته.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن لويس كاسترو يمر في نادي نانت، الذي يلعب له المهاجم المصري، مصطفى محمد، بموقف حرج للغاية بعد الهزيمة الأخيرة أمام لنس، متصدر الدوري، يوم السبت.

وأشار التقرير إلى أن تلك الهزيمة هي الخسارة الخامسة لنانت في ثماني مباريات على ملعب لا بوجوار، ولم يفز الفريق إلا بمباراة واحدة من آخر اثنتي عشرة مباراة.

الصحافة الألمانية

صحيفة بيلد

كارثة لفرانكفورت

سلطت صحيفة بيلد الألمانية الضوء على الخسارة الأليمة التي تلقاها آينتراخت فرانكفورت في الجولة الأخيرة في الدوري الألماني أمام لايبزيج بنتيجة 6-0.

وأكدت الصحيفة أن فريق لايبزيج حافظ على سجله المثالي على أرضه هذا الموسم، بينما كان أداء فرانكفورت سيئًا في اللقاء، كما انتهت مسيرة آينتراخت فرانكفورت الخالية من الهزائم في الدوري الألماني، والتي كانت ممتدة إلى ست مباريات، بأسوأ طريقة ممكنة.

فبعد تلقيه 29 هدفًا، أصبح فرانكفورت الآن أضعف دفاع في الدوري، وما يزيد من معاناته أنه سيكون أمام مواجهة من العيار الثقيل يوم الثلاثاء المقبل أمام برشلونة الذي يملك أحد أفضل خطوط الهجوم في دوري أبطال أوروبا.

صحيفة كيكر

تجربة مريرة لمولر

من جانبه، أشارت صحيفة كيكر إلى الخسارة الأليمة التي تلقاها مولر مهاجم فريق فانكوفر وايت الأمريكي في المباراة النهائية أمام إنتر ميامي في الدوري الأمريكي الممتاز.

وقالت الصحيفة، إن تلك المباراة كانت المباراة الأهم في تاريخ الفريقين، لكنها انتهت بفوز ميامي بنتيجة 3-1، على الرغم من محاولات مولر الكثيرة في تسجيل الأهداف خاصةً خلال أحداث الشوط الأول.

وأكدت الصحيفة أن كتيبة توماس مولر لم تستطع الخضوع أمام تألق ليونيل ميسي الذي نجح في منح فريقه بطولة الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخهم.