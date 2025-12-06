آثار المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الجدل حول مستقبله في قلعة أنفيلد.

وألمح محمد صلاح، إلى رحيله عن ليفربول، في شهر يناير المقبل، وذلك عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة ليدز يونايتد بالأمس في الدوري الإنجليزي.

وأبقى الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، لكنه بالأمس لم يدفع باللاعب المصري في المباراة.

ومن جانبه، أكد محمد صلاح، أن علاقته انقطعت بـ أرني سلوت ولم يعد هناك أي تواصل بينهما.

وقال صلاح في تصريحات لعدة وسائل إعلامية عقب اللقاء: "أنا محبط جدًا جدًا، لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع رأى ذلك خلال المواسم الماضية، خاصة الموسم الماضي".

وتابع: "يبدو أن النادي يريد أن يلقي بي تحت الحافلة، من الواضح جدًا أن هناك شخصًا يريدني أن أتحمل كل اللوم لما يحدث في ليفربول".

وأضاف: "قلت إن علاقتي بسلوت كانت جيدة، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، ولا أعرف لماذا، يبدو لي أن هناك من لا يريدني أن أبقى في ليفربول".

وأشار إلى: "كنت أظن أنني سأنهي مسيرتي هنا في ليفربول، لكن هذا ليس ما يحدث معي الآن".

وواصل: "وعدتني الإدارة بالكثير في الصيف، لكنني كنت على الدكة في 3 مباريات، ولا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعودهم".

وكشف: "سأقول وداعًا لجماهير ليفربول في المباراة المقبلة -ضد برايتون- لأنني سأذهب إلى أمم أفريقيا، ولا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك".

وأتم: "لا أعرف ما إذا كانت مباراة برايتون هي الأخيرة لي مع ليفربول، لكن الوضع الحالي غير مقبول بالنسبة لي".

ومن المؤكد أن محمد صلاح لن يقبل بالجلوس على مقاعد البدلاء، أو لعبه دور ثانوي مع ليفربول هذا الموسم، خاصة وأن الفريق بأكمله يمر بموسم صعب للغاية.

بدأ محمد صلاح، الموسم بشكل جيد مع ليفربول، حتى المباراة الخامسة من بريميرليج، حيث إنه كان قد سجل هدفين وصنع مثلهما، قبل أن تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

وعلى الرغم من النتائج السلبية لـ ليفربول هذا الموسم، وسوء الفريق بأكمله، إلا أن سلوت حمّل صلاح مسؤولية هذا الأمر، حيث إن هناك الكثير من اللاعبين مستواهم متراجع لكنهم لم يجلسوا على مقاعد البدلاء بشكل متتالي مثل محمد صلاح.

لكن ربما رضخ سلوت لمطالب بعض المحليين في إنجلترا، مثل جيمي كاراجر، الذي ينتقد صلاح دائمًا.

وعلى الرغم من جلوس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في 3 آخر مباريات، إلا أن النتائج لم تتحسن.

وفي آخر 3 مباريات، فاز ليفربول في مباراة وتعادل في مباراتين، مما يؤكد عدم صحة قرار سلوت بإبعد صلاح بهذا الشكل.

وقال أرني سلوت في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "سبب عدم الدفع بمحمد صلاح؟ كنا متقدمين 2-0، ثم تقدمنا 3-2 قبل نهاية المباراة، وحينها كان الأمر يتعلق أكثر بالسيطرة على المباراة".

وأضاف المدرب الهولندي: "لم نكن بحاجة لهدف في تلك المرحلة من المباراة، لذا أشركتُ الياباني واتارو إندو".

وأتم أرني سلوت تصريحاته قائلًا: "علينا أن نتقبل الوضع الراهن، مستقبل محمد صلاح على المدى القريب سيكون مع منتخب مصر، حيث يشارك في كأس أفريقيا، وقبل أسبوع من ذلك، سنواجه إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا".