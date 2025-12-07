المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقارير: ليفربول يضع ستيفن جيرارد بديلًا محتملًا لسلوت

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:46 ص 07/12/2025
ستيفن جيرارد

جيرارد

يبدو أن مستقبل الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، أصبح على المحك، في ظل تراجع النتائج.

وسقط ليفربول في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد، بالأمس السبت في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لموقع DaveOCKOP، فإن ليفربول يضع ستيفن جيرارد كمدرب محتمل في حال رحيل أرني سلوت.

وأوضح التقرير، أن مستقبل أرني سلوت، أصبح تحت التدقيق، لكنه يعتقد أنه لا يزال قادرًا على تحويل الأمور في أنفيلد.

ويعاني ليفربول من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث بات بعيدًا عن المنافسة على اللقب.

وتعادل ليفربول في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، أمام سندرلاند، وليدز يونايتد.

وتولى سلوت تدريب ليفربول مطلع الموسم الماضي، وقاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 23 نقطة.

وسبق لـ ستيفن جيرارد البالغ من العمر 45 عامًا تدريب فريق رينجرز من عام 2018 إلى عام 2021، وفاز بلقب اسكتلندا 2020-2021، قبل فترات مع أستون فيلا والاتفاق.

 

 

 

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول سلوت

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

