تقارير: ليفربول يجري محادثات لضم شلوتربيك

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي ليفربول يجري محادثات لضم نيكو شلوتربيك ظهير أيسر نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وعلى الرغم من سوق الانتقالات الصيفي، الذي شهد صفقات كبيرة لـ ليفربول، إلى أن النادي الإنجليزي يتطلع لتعزيز بعض المراكز.

ووفقًا لموقف DaveOCKOP، فإن ليفربول لديه اهتمام جدي بضم شلوتربيك، لرغبته في التعاقد مع مدافع جديد.

وأوضح التقرير، أن ليفربول يجرى محادثات محادثات إيجابية مع ممثلي اللاعب الألماني.

ليفربول، ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع شلوتربيك، حيث إن هناك اهتمام من جانب بايرن ميونخ، وريال مدريد وبرشلونة.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن دورتموند يتطلع إلى تمديد عقد شلوتربيك مع تحسين راتبه، ويقال إنه على استعداد لتقديم ما لا يقل عن 8 ملايين يورو مع مكافآت الأداء التي قد تدفعها إلى أكثر من 9 ملايين يورو.

وينتهي عقده الحالي في يونيو 2027.

وشارك صاحب الـ26 عامًا في 14 مباراة مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، حيث صنع هدفين ولم يسجل.