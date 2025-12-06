دعم حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول، النجم الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول، الذي يواجه أزمة مع فريقه الحالي في الدوري الإنجليزي.

وجلس صلاح بديلا أمام ليدز يونايتد لثالث مباراة على التوالي، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر حسام حسن صورة له مع محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وعلق عليها: "دائمًا رمز للإصرار والقوة".

وكان محمد صلاح قد انفجر بالحديث بعد مباراة ليفربول وليدز حيث ألمح لرحيله في الفترة المقبلة بعدما جلس على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في لقاء انتهى بالتعادل بنتيجة 3-3. (للتعرف على تصريحات صلاح اضغط هنا)

ويدافع صلاح عن ألوان ليفربول منذ صيف 2017، محققًا العديد من الإنجازات على المستويين الجماعي والفردي.

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستبدأ الشهر الجاري في المغرب.

ما قاله صلاح بعد مباراة ليدز جعله في عناوين الصحف الرياضية صباح اليوم الأحد. (للتعرف على عناوين الصحف اضغط هنا)