بتواجد صلاح وغيابه عن التشكيل الأساسي.. ماذا قدم ليفربول هذا الموسم؟

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:22 م 07/12/2025
صلاح

محمد صلاح

جلس اللاعب المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء نادي ليفربول للمرة الثالثة على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وظهر صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة ليدز يونايتد، أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل (3-3)، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظل صلاح على دكة ليفربول للمرة الثالثة تواليًا في الدوري الإنجليزي بعد مباراتي وست هام يونايتد وسندرلاند على الترتيب، حيث ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء في المباراة الأولى قبل أن يشارك مع بداية الشوط الثاني في المباراة الثانية ويغيب عن المشاركة في المباراة الثالثة.

انفجار صلاح

أعرب صلاح في مقابلة عقب نهاية مباراة ليدز، عن غضبه وإحباطه بعد الجلوس احتياطيا للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

كما أثار النجم المصري، الجدل بعد تلميحه بالرحيل عن ليفربول، حيث أكد أنه سيودع جماهير الفريق في المباراة المقبلة أمام برايتون قبل انضمامه إلى منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

ماذا قدم ليفربول هذا الموسم بتواجد وغياب صلاح عن التشكيل الأساسي؟

ليفربول مع تواجد صلاح في التشكيل الأساسي هذا الموسم، خاض 15 مباراة في جميع المسابقات (دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز).

وفاز ليفربول في 8 مباريات، بينما تعرض للخسارة في 7 مباريات، عندما تواجد النجم المصري في التشكيل الأساسي.

وخلال غياب صلاح عن التشكيل الأساسي لليفربول هذا الموسم، سواء تم استبعاده من قائمة الفريق أو ظل على مقاعد البدلاء، فلعب الريدز إجمالي 7 مباريات في جميع المسابقات (الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو).

وخلال الـ7 مباريات، جلس صلاح على مقاعد البدلاء في 5 مباريات (مباراتين في دوري أبطال أوروبا و3 مباريات بالبريميرليج)، وغاب عن القائمة في مباراتين في كأس كاراباو.

وفاز ليفربول خلال غياب صلاح عن التشكيل الأساسي في 3 مباريات، بينما تعادل في مباراتين وخسر في مثلهما.

وكان صلاح شارك بديلاً بعد أن غاب عن التشكيل الأساسي في 3 مناسبات أمام جالاتا سراي (خسر ليفربول المباراة) وآينتراخت فرانكفورت (فاز ليفربول في المباراة) في دوري أبطال أوروبا، وسندرلاند (تعادل ليفربول في المباراة) في الدوري الإنجليزي.

بينما ظل على مقاعد البدلاء ولم يشارك في مباراتي وست هام يونايتد وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، وخرج من قائمة الريدز في مباراتي ساوثامبتون وكريستال بالاس في كأس كاراباو.

مباراة ليفربول القادمة
