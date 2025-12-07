المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

- -
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

مايكل أوين لصلاح: لا يمكنك أن تقول ما قلته علنًا.. وكان عليك التزام الصمت

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:34 م 07/12/2025
أوين صلاح

مايكل أوين وصلاح

وجه مايكل أوين لاعب ليفربول السابق، رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها.

وأعرب صلاح في مقابلة عقب نهاية مباراة ليدز يونايتد، عن غضبه وإحباطه بعد الجلوس احتياطيا للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

كما أثار النجم المصري، الجدل بعد تلميحه بالرحيل عن ليفربول، حيث أكد أنه سيودع جماهير الفريق في المباراة المقبلة أمام برايتون قبل انضمامه إلى منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

رسالة أوين إلى صلاح

وكتب أوين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أوه محمد صلاح.. أستطيع أن أتخيّل شعورك، لقد حملت هذا الفريق لفترة طويلة وفزت بكل ما يمكن الفوز به".

وأوضح: "لكن في النهاية هذه لعبة جماعية، ولا يمكنك ببساطة أن تقول علنًا ما قلته".

وأتم أسطورة ليفربول: "ستذهب إلى كأس أمم إفريقيا خلال أسبوع ومن المؤكد أنه كان عليك أن تلتزم الصمت قليلاً، تستمتع بتمثيل بلدك، وترى كيف ستكون الأوضاع عندما تعود؟".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg