وجه مايكل أوين لاعب ليفربول السابق، رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها.

وأعرب صلاح في مقابلة عقب نهاية مباراة ليدز يونايتد، عن غضبه وإحباطه بعد الجلوس احتياطيا للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

كما أثار النجم المصري، الجدل بعد تلميحه بالرحيل عن ليفربول، حيث أكد أنه سيودع جماهير الفريق في المباراة المقبلة أمام برايتون قبل انضمامه إلى منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

رسالة أوين إلى صلاح

وكتب أوين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أوه محمد صلاح.. أستطيع أن أتخيّل شعورك، لقد حملت هذا الفريق لفترة طويلة وفزت بكل ما يمكن الفوز به".

وأوضح: "لكن في النهاية هذه لعبة جماعية، ولا يمكنك ببساطة أن تقول علنًا ما قلته".

وأتم أسطورة ليفربول: "ستذهب إلى كأس أمم إفريقيا خلال أسبوع ومن المؤكد أنه كان عليك أن تلتزم الصمت قليلاً، تستمتع بتمثيل بلدك، وترى كيف ستكون الأوضاع عندما تعود؟".