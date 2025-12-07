المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقارير: اجتماع طارئ في ليفربول لمناقشة تداعيات أزمة محمد صلاح وسلوت

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:14 م 07/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

يبدو أن تداعيات أزمة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مع مدربه أرني سلوت، بدأت سريعًا عند إدارة الريدز.

وهاجم محمد صلاح، أرني سلوت عقب مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد بالأمس السبت في الدوري الإنجليزي.

وأكد محمد صلاح في تصريحات صحفية، أن علاقته انقطعت بـ أرني سلوت، ولم يعد يتواصل معه.

ووفقًا لشبكة caughtoffside، فإن هناك اجتماع مرتقب لـ مايكل إدواردز المدير التنفيذي لنادي ليفربول، وريتشارد هيوز المدير الرياضي، لمناقشة تداعيات أزمة صلاح مع أرني سلوت.

وأوضح التقرير، أن تصريحات صلاح، أحدثت صدمة لدى مسؤولي نادي ليفربول، حيث إنهم لديهم أهداف في سوق الانتقالات الشتوي، ويخشون التأثير عليها.

وكشف التقرير، أن إدارة ليفربول تخشى أن تؤثر تصريحات صلاح، على موقف الصفقات الجديدة المزمع التعاقد معها في يناير القادم، مثل أنطوان سيمينيو، ومارجويهي.

وتسعى إدارة ليفربول إلى معالجة تداعيات أزمة سلوت مع محمد صلاح، خاصة وأن مستقبل المدرب الهولندي أصبح ينظر له بعين الاعتبار.

وذكر التقرير، أن موقف محمد صلاح يوضح قرار سلوت بجعل آندي روبرتسون نائبًا لـ قائد الفريق فيرجيل فان دايك، حيث إنه كان يعلم أن المصري لن يرضى بالجلوس على مقاعد البدلاء، في حين أن روبرتسون لا يوجد لديه مشكلة في هذا الأمر.

وألمح محمد صلاح، إلى إمكانية رحيله عن ليفربول في شهر يناير المقبل.

وابقى سلوت، محمد صلاح على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات في ليفربول.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح سلوت

