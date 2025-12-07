ذكرت صحيفة ذا تيليجراف البريطانية، اليوم الأحد، أن رابطة الدوري السعودي واثقة تمامًا من قدرتها على ضم اللاعب المصري محمد صلاح قريبًا، في انتظار تحديد الموعد سواءً في يناير 2026 أو الصيف المقبل.

وألمح صلاح إلى إمكانية رحيله عن ليفربول بسبب انهيار علاقته مع المدرب الهولندي آرني سلوت الذي أبقى صاحب الـ33 عامًا بين البدلاء في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي أمام وست هام وسندرلاند وليدز على الترتيب.

تيليجراف: صلاح سينضم إلى الدوري السعودي

أوضحت تيليجراف أنها تواصلت مع أحد المسؤولين البارزين في رابطة الدوري السعودي من أجل الاستفسار بشأن موقفها من ضم صلاح، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة ضد إدارة ليفربول.

وشن صلاح هجومًا على إدارة ليفربول بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات، مؤكدًا أنه سيودع الجماهير في مباراته المقبلة على ملعب أنفيلد ضد برايتون، دون أن يحسم مستقبله بصراحة، لكنه استدرك بأن الوضع الحالي يبقى غير مقبول أبدًا بالنسبة إليه.

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات المسؤول الذي وصفته بـ"البارز" في رابطة الدوري السعودي، بقوله: "نحن مقتنعون تمامًا بأن صلاح سيأتي إلى السعودية.. لا شك في ذلك، لا نعرف هل سيكون في يناير أو الصيف المقبل".

وأشارت إلى أن الهلال والاتحاد هما الفريقان الأقرب إلى ضم محمد صلاح إذا تأكد رحيله عن ليفربول.

وأضافت في تقريرها: "المصادر السعودية غير متأكدة من موعد إتمام صفقة صلاح.. كان هناك اعتقاد سابق بأن الانتقال سيتم في الصيف، لكن قد يتغير ذلك بعد انفجار صلاح عقب تعادل ليفربول وليدز، حيث جلس مرة أخرى على مقاعد البدلاء".

وكان صلاح قريبًا من إتمام انضمامه إلى الدوري السعودي، لكنه اختار البقاء في ليفربول ثم حصل على عقد جديد حتى يونيو 2027، إثر تألقه اللافت في الموسم الماضي عندما قاد فريق آرني سلوت إلى حسم لقب الدوري الإنجليزي، مساهمًا بـ47 هدفًا.