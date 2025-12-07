أبرز تقرير من موقع givemesport الإنجليزي 13 وجهة محتملة في مستقبل اللاعب المصري محمد صلاح بعد ليفربول، من بينها إمكانية مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وألمح صلاح إلى إمكانية رحيله عن ليفربول بسبب انهيار علاقته مع الهولندي آرني سلوت الذي أبقى صاحب الـ33 عامًا بين البدلاء في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي أمام وست هام وسندرلاند وليدز على الترتيب.

13 وجهة في مستقبل صلاح

شن صلاح هجومًا على إدارة ليفربول بعد غيابه عن لقاء التعادل (3-3) مع ليدز، مؤكدًا أنه سيودع الجماهير في مباراته المقبلة على ملعب أنفيلد ضد برايتون، دون أن يحسم مستقبله بصراحة، لكنه استدرك بأن الوضع الحالي يبقى غير مقبول أبدًا بالنسبة إليه.

وبعد تصريحاته، بدأت الصحف الرياضية حول العالم في طرح وجهات محتملة لصلاح بعد ليفربول.

وأشار موقع givemesport إلى أن صلاح قد ينتقل إلى نادٍ من الأندية الـ13 التالية..

- تشيلسي: العودة غير مرجحة رغم أسلوب إدارة النادي الإنجليزي في ضم لاعبين بلا توقف، وليفربول لن يوافق أبدًا على تقوية منافس مباشر

- القادسية: الصمت السعودي قد ينتهي بعد أزمة صلاح

- الخليج: صفقة من العيار الثقيل قد تغير تاريخ النادي السعودي

- ريال مدريد: سيكون سيناريو كارثي لجماهير ليفربول خاصة بعد ضم ترينت ألكسندر أرنولد

- روما: عودة عاطفية إلى النادي الذي أعاد إحياء مسيرته مع كرة القدم

- إنتر ميامي: من الممتع تخيل مزاملة ميسي وسواريز في فريق واحد

- الاتفاق: فرصة للعب بجوار فينالدوم، رغم رحيل ستيفن جيرارد

- باريس سان جيرمان: الفريق مرشح دائمًا للألقاب، والمنافسة داخله ستكون شرسة

- نابولي: فريق قادر على الحفاظ على طموحات صلاح

- الأهلي السعودي: الفريق معجب منذ وقت طويل بصلاح

- الهلال: مشروع قوي، وصلاح بديل مثالي لنيمار

- النصر: سيكون التشكيل تاريخيًا بتواجد رونالدو مع ساديو ماني

- الاتحاد: المرشح الأكبر، والمشروع يبدو أكثر إثارة لصلاح

وكانت صحيفة ذا تيليجراف البريطانية شددت على أن رابطة الدوري السعودي واثقة تمامًا من قدرتها على ضم صلاح سواءً في يناير 2026 أو الصيف المقبل.