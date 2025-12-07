واصل نادي وست هام يونايتد التعثر في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتعادل خارج أرضه (1-1) مع برايتون في الدقائق الأخيرة.

والتقى وست هام وبرايتون، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

هدف +90 يحبط وست هام أمام برايتون

ظلت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي حتى الثلث الأخير من لقاء برايتون ووست هام.

واستطاع جارود بوين أن يسجل هدف التقدم لوست هام من تسديدة من زاوية شبه مستحيلة في الدقيقة 73، لم يتمكن بارت فيربروجن من التصدي لها، لتسكن شباك برايتون الذي لم يكن في أفضل أيامه.

ورغم أفضلية وست هام، تمكن برايتون من تسجيل هدف من تسديدته الأولى على المرمى بفضل الفرنسي جورجينيو روتر الذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء ثم حولها إلى هدف في الدقيقة 90+1.

وأخذت تقنية الـVAR بعض الوقت لمراجعة لقطة هدف برايتون ضد وست هام قبل أن تؤيد احتسابه.

وأصبح برايتون ثاني أكثر فريق في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم ينجح في الحصول على نقاط بعد التأخر في النتيجة برصيد 11 نقطة، خلف كل من أستون فيلا وسندرلاند بفارق نقطة واحدة.

وبقي وست هام ضمن مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي، فيما لم يستطع تحقيق أي فوز في آخر 4 مباريات متتالية.