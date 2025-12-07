أكد ديفيد جيمس، حارس مرمى فريق ليفربول السابق، أن الفريق الإنجليزي لديه القدرة على الاعتماد على بديل للنجم المصري محمد صلاح في خط الهجوم.

وقال جيمس في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو": لم يكن على فريق ليفربول أن يوقع عقدًا جديدًا مع محمد صلاح، لكن في النهاية العقد كان مناسبًا بالنسبة للطرفين".

وأضاف: "أعتقد أن أهم سبب في استمرار أي لاعب في أي فريق يعتمد على أرقامه مع هذا الفريق، لذلك عندما لا يقدم اللاعب الأرقام التي يرغب فيها فريقه فيكون أقرب للرحيل".

وأتم: "لذلك إذا كان صلاح منفتحًا على الرحيل، أعتقد أن ليفربول سيسمح له بذلك الأمر، وبالتأكيد ستكون هناك بعض العروض التي ستقدم إلى اللاعب من المملكة العربية السعودية، كما أن ليفربول لديهم بديل لصلاح".

وكان قد ارتبط اسم صلاح أكثر من مرة بالرحيل إلى دوري روشن، حيث كان الهلال والاتحاد من أبرز الأندية التي كانت ترغب في ضم اللاعب.

وعبر صلاح عن غضبه مؤخرًا بسبب عدم مشاركته مع فريق ليفربول وجلوسه على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة على التوالي، حيث غاب اللاعب عن مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وأكد صلاح في تصريحاته أنه ساهم كثيرًا في أهداف ليفربول في الدوري الإنجليزي، خاصةً في الموسم الماضي الذي توج فيه بجائزة الحذاء الذهبي.

وكان قد أشار صلاح إلى أن مباراة برايتون المقبلة في الدوري الإنجليزي قد تكون الأخيرة له على ملعب أنفيلد، قبل الانضمام إلى بطولة أمم إفريقيا 2025، بالتزامن مع بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.