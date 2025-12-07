أعادت التصريحات الجريئة التي أدلى بها اللاعب المصري محمد صلاح، مساء أمس السبت، ضد إدارة نادي ليفربول، الأذهان إلى المقابلة التليفزيونية الشهيرة التي أدت إلى فسخ عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022.

وانفجر صلاح غضبًا في حديثه إلى وسائل الإعلام بعد جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة التعادل (3-3) مع ليدز يونايتد.

غضب صلاح

ألمح صلاح إلى إمكانية رحيله عن ليفربول بسبب انهيار علاقته مع الهولندي آرني سلوت الذي أبقى صاحب الـ33 عامًا بين البدلاء في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي أمام وست هام وسندرلاند وليدز على الترتيب.

وأكد صلاح أنه سيودع جماهير ليفربول في مباراته المقبلة على ملعب أنفيلد ضد برايتون، قبل السفر إلى كأس أمم أفريقيا، دون أن يحسم مستقبله بصراحة، لكنه استدرك بأن الوضع الحالي يبقى غير مقبول أبدًا بالنسبة إليه.

هل يلقى صلاح مصير رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

شبهت شبكة ESPN العالمية الموقف الذي يعيشه محمد صلاح في ليفربول بما حدث لكريستيانو رونالدو قبل فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022.

وزادت صحيفة ذا تيليجراف البريطانية في هذا الصدد، حيث كتبت: "مسؤول بارز في رابطة الدوري السعودي يرى أن موقف صلاح مشابه لرونالدو.. بعد المقابلة التليفزيونية بشهر واحد غادر مانشستر يونايتد مجانًا لينضم إلى النصر".

وفيما يلي، أبرز أوجه التشابه بين أزمتي صلاح ورونالدو مع ليفربول ومانشستر يونايتد..

مكانة جماهيرية خاصة

يحتل كريستيانو رونالدو مكانة خاصة لدى جماهير مانشستر يونايتد بعد أن كان النجم الأبرز في الجيل التاريخي لفيرجسون بين 2003 و2009، ليقود الفريق إلى تحقيق ألقاب جماعية بارزة، أهمها دوري أبطال أوروبا.

فرديًا، حصد رونالدو كل الجوائز الممكنة في منافسات الدوري الإنجليزي.

ويظهر صلاح كذلك بوصفه النجم الأهم في ليفربول بين 2017 و2025، سواءً في عهد يورجن كلوب حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا، أو رفقة آرني سلوت، إذ قاد الفريق إلى لقب ثانٍ في الدوري الإنجليزي.

واستطاع صلاح أن يتوج بكل الجوائز الفردية المتاحة في الدوري الإنجليزي أيضًا، من بينها الحذاء الذهبي في 4 مناسبات.

أزمة في منتصف موسم الدوري الإنجليزي

كانت مقابلة كريستيانو رونالدو الشهيرة مع بيرس مورجان في نوفمبر 2022، وتصريحات صلاح في ديسمبر 2025، أي خلال منتصف الموسم أيضًا.

وكما انتقد بعض من أساطير مانشستر يونايتد خروج كريستيانو رونالدو إلى وسائل الإعلام من أجل انتقاد المدرب إيريك تين هاج، تلقى صلاح انتقادات مشابهة، إذ تحدث في أكثر وقت يعاني خلاله ليفربول.

رغبة سعودية

أرادت رابطة الدوري السعودي أن تضم نجمًا عالميًا في بداية مشروعها الرياضي لجذب نجوم الصف الأول في أوروبا، ولم يكن هناك بالتأكيد لاعب أكثر شهرة من كريستيانو رونالدو.

واستغل الدوري السعودي أزمة رونالدو مع مانشستر يونايتد، ليصبح التعاقد معه سهلًا في يناير 2023.

وتأمل رابطة الدوري السعودي أن تكرر ذلك مع محمد صلاح بحسب ما أشارت صحيفة ذا تيليجراف البريطانية، خاصة أن المقابل المادي الذي كان يطلبه ليفربول ضخمًا، وسينخفض بالتأكيد بعد تصريحاته الأخيرة.

انهيار العلاقة مع المدرب

قال رونالدو صراحةً إنه لا يحترم المدرب الهولندي إيريك تين هاج، لأن الأخير لا يحترمه ببساطة، على حد وصفه.

ولا يختلف الوضع كثيرًا مع المدرب الهولندي الآخر آرني سلوت، بعدما أكد صلاح أن العلاقة الجيدة انهارت تمامًا، إذ لم يعد بين الطرفين أي تواصل حقيقي منذ أن بات صاحب الـ33 عامًا حبيسًا لمقاعد البدلاء.

الجلوس على مقاعد البدلاء

شعر كريستيانو رونالدو بالغضب بعد أن جلس احتياطيًا في مباراة الفوز (2-0) على توتنهام في 19 أكتوبر 2022، فيما رفض آنذاك أن يشارك في الدقائق الأخيرة، ما تسبب في توقيع عقوبة عليه من إدارة مانشستر يونايتد.

واستبعدت إدارة مانشستر يونايتد رونالدو من قائمة المباراة التالية ضد تشيلسي في 22 أكتوبر، قبل أسابيع قليلة من الحوار التليفزيوني الصادم.

ومثل رونالدو، أصبح صلاح احتياطيًا في ليفربول، ما يستدل به، جلوسه لأول مرة في مسيرته على مقاعد البدلاء في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، من بينها مباراتين لم يشارك فيهما من الأساس.

أزمة مع الإدارة

في تصريحاته، اتهم كريستيانو رونالدو إدارة يونايتد بـ"الخيانة" لأنها أجبرته على الرحيل في الصيف، حيث كان البرتغالي يرغب في البقاء بأولد ترافورد.

وهاجم صلاح إدارة ليفربول، موضحًا أنها "قدمت له وعودًا في الصيف لم تف بها حتى الآن".

وانتهت قصة رونالدو مع مانشستر يونايتد بفسخ العقد وديًا بين الطرفين، ليرحل اللاعب إلى النصر السعودي مجانًا، فـ"هل يلقى صلاح المصير ذاته؟".