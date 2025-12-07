كشفت تقارير صحفية إنجليزية موقف إدارة ليفربول من رحيل المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب الفريق، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محمد صلاح عن المدرب وغيابه عن المشاركة في المباريات.

موقف ليفربول من إقالة سلوت بعد تصريحات محمد صلاح

وأكدت صحيفة التايمز الإنجليزية، أن ليفربول لن يفكر في رحيل مدربه لمجرد قيام لاعب بالفريق بانتقاده، حيث أعطى مجلس إدارة الريدز الدعم الكامل للمدرب الهولندي، وبالتالي لن تكون تصريحات صلاح ضده هي سبب للتأثير على موقفهم.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ليفربول ترغب في نجاح سلوت في الموسم الثاني له مع الريدز، في حين أنه ليس هناك أي تردد حول استمرار الهولندي مع الريدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج سلوت مع ليفربول هي الشيء الوحيد الذي سيساهم في تغيير وجهة نظر الإدارة حول مستقبله، وليس تصريحات من أي لاعب، حتى لو كان له نصيبًا كبيرًا من إنجازات الريز في المواسم الأخيرة مثل صلاح.

وانتقد التقرير تصرفات صلاح في السنوات الأخيرة، حيث أكد أن اللاعب لا يزال يتبع نفس أسلوبه بالتحدث إلى وسائل الإعلام عندما لا يشارك في المباريات، فيما سلط الضوء على موقفه في أبريل عام 2024 عندما تم استبعاده من مباراة وست هام.

ولفت التقرير إلى أن صلاح كان يفكر وقتها بالرحيل عن ليفربول، لو لم يقرر الألماني كلوب بعدها مغادرة النادي في الصيف.

وكان قد عبر صلاح عن غضبه مؤخرًا بسبب عدم مشاركته مع فريق ليفربول وجلوسه على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة على التوالي، حيث غاب اللاعب عن مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي بشكل كامل.

وأكد صلاح في تصريحاته أنه ساهم كثيرًا في أهداف ليفربول في الدوري الإنجليزي، خاصةً في الموسم الماضي الذي توج فيه بجائزة الحذاء الذهبي، وبالتالي فلديه الحق في تلقي الدعم.