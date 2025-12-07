المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

0 2
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بعد تصريحات صلاح.. تقارير تكشف موقف ليفربول من رحيل آرني سلوت

طارق متولي

كتب - طارق متولي

07:38 م 07/12/2025
سلوت ومحمد صلاح

سلوت ومحمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية موقف إدارة ليفربول من رحيل المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب الفريق، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محمد صلاح عن المدرب وغيابه عن المشاركة في المباريات.

موقف ليفربول من إقالة سلوت بعد تصريحات محمد صلاح

وأكدت صحيفة التايمز الإنجليزية، أن ليفربول لن يفكر في رحيل مدربه لمجرد قيام لاعب بالفريق بانتقاده، حيث أعطى مجلس إدارة الريدز الدعم الكامل للمدرب الهولندي، وبالتالي لن تكون تصريحات صلاح ضده هي سبب للتأثير على موقفهم.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ليفربول ترغب في نجاح سلوت في الموسم الثاني له مع الريدز، في حين أنه ليس هناك أي تردد حول استمرار الهولندي مع الريدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج سلوت مع ليفربول هي الشيء الوحيد الذي سيساهم في تغيير وجهة نظر الإدارة حول مستقبله، وليس تصريحات من أي لاعب، حتى لو كان له نصيبًا كبيرًا من إنجازات الريز في المواسم الأخيرة مثل صلاح.

وانتقد التقرير تصرفات صلاح في السنوات الأخيرة، حيث أكد أن اللاعب لا يزال يتبع نفس أسلوبه بالتحدث إلى وسائل الإعلام عندما لا يشارك في المباريات، فيما سلط الضوء على موقفه في أبريل عام 2024 عندما تم استبعاده من مباراة وست هام.

ولفت التقرير إلى أن صلاح كان يفكر وقتها بالرحيل عن ليفربول، لو لم يقرر الألماني كلوب بعدها مغادرة النادي في الصيف.

وكان قد عبر صلاح عن غضبه مؤخرًا بسبب عدم مشاركته مع فريق ليفربول وجلوسه على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة على التوالي، حيث غاب اللاعب عن مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي بشكل كامل.

وأكد صلاح في تصريحاته أنه ساهم كثيرًا في أهداف ليفربول في الدوري الإنجليزي، خاصةً في الموسم الماضي الذي توج فيه بجائزة الحذاء الذهبي، وبالتالي فلديه الحق في تلقي الدعم.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح مدرب ليفربول آرني سلوت فريق ليفربول رحيل سلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سوريا

سوريا

0 0
فلسطين

فلسطين

78

ترتيب المجموعة الأولى الآن: فلسطين 5 - سوريا 5 - تونس 4 - قطر 1

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
قطر

قطر

0 2
تونس الثاني

تونس الثاني

77

الوقت الأن في كلا المباراتين 77.. وتونس تنتظر هدية من سوريا بالفوز على فلسطين لكي تتأهل لان التعادل يمنح فلسطين وسوريا تأهل إلى ربع نهائي كأس العرب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg