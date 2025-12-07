كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن مدة الغياب المتوقعة للمهاجم ليام ديلاب، نجم فريق تشيلسي، عقب تعرضه للإصابة مساء أمس، خلال مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد موقع "talkSPORT" أن ليام ديلاب سيغيب لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع بسبب إصابة في الكتف، تعرض لها خلال مواجهة الأمس، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف أن ديلاب تعرض لتمزق في أربطة الكتف في لقاء بورنموث، مما دفع مدربه إنزو ماريسكا لاستبداله بالمهاجم مارك جويو، بعد مرور 32 دقيقة من عمر المباراة.

وأشار إلى أن ديلاب قد يمتد غيابه حتى نهاية شهر يناير المقبل، حيث سيغيب عن 13 مباراة سيخوضها تشيلسي خلال تلك الفترة.

وسيفتقد تشيلسي لخدمات مهاجمهم الشاب في عدة مواجهات قوية أبرزها ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وكارديف سيتي في ربع نهائي كأس كاراباو.

ولم يتعرض ديلاب لأي إصابة في الموسم الماضي، مع فريقه السابق إيبسويتش تاون، حيث لعب 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 38، وغاب عن مواجهة وحيدة بداعي الإيقاف.