كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

0 2
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

تقارير: الإصابة تبعد ديلاب عن تشيلسي لثمانية أسابيع

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:02 م 07/12/2025
إصابة ليام ديلاب

إصابة ليام ديلاب مهاجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن مدة الغياب المتوقعة للمهاجم ليام ديلاب، نجم فريق تشيلسي، عقب تعرضه للإصابة مساء أمس، خلال مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد موقع "talkSPORT" أن ليام ديلاب سيغيب لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع بسبب إصابة في الكتف، تعرض لها خلال مواجهة الأمس، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف أن ديلاب تعرض لتمزق في أربطة الكتف في لقاء بورنموث، مما دفع مدربه إنزو ماريسكا لاستبداله بالمهاجم مارك جويو، بعد مرور 32 دقيقة من عمر المباراة.

وأشار إلى أن ديلاب قد يمتد غيابه حتى نهاية شهر يناير المقبل، حيث سيغيب عن 13 مباراة سيخوضها تشيلسي خلال تلك الفترة.

وسيفتقد تشيلسي لخدمات مهاجمهم الشاب في عدة مواجهات قوية أبرزها ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وكارديف سيتي في ربع نهائي كأس كاراباو.

ولم يتعرض ديلاب لأي إصابة في الموسم الماضي، مع فريقه السابق إيبسويتش تاون، حيث لعب 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 38، وغاب عن مواجهة وحيدة بداعي الإيقاف.

 

 

الدوري الإنجليزي تشيلسي ليام ديلاب

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

مباشر
سوريا

سوريا

0 0
فلسطين

فلسطين

78

ترتيب المجموعة الأولى الآن: فلسطين 5 - سوريا 5 - تونس 4 - قطر 1

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
قطر

قطر

0 2
تونس الثاني

تونس الثاني

78

تبديل لصالح قطر بخروج محمد وعد ودخول محمد مونتاري

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
