ليفربول يفتح الباب لرحيل كوناتي في يناير

أعطى نادي ليفربول الضوء الأخضر لرحيل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي في فترة الانتقالات الشتوية، لمنع احتمالية خسارته مجانًا عقب نهاية هذا الموسم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ26 عامًا بنهاية هذا الموسم، حيث لم يتوصل اللاعب لاتفاق على تجديد عقده نظرًا للاختلاف على الشروط المالية.

وأفاد موقع "فوتبول إنسايدر" العالمي، اليوم الأحد، أن نادي ليفربول سيقبل بعرض مالي يقدَّر بـ15 مليون جنيه إسترليني لتركه في يناير.

وارتبط الدولي الفرنسي بالرحيل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية الموسم، إلا أن تقارير أكدت تراجع إدارة "الملكي" عن إتمام هذه الصفقة لتراجع مستوى اللاعب.

ويقدم كوناتي عروضًا سيئة في هذا الموسم رغم مشاركته أساسيًا بواقع 21 مباراة على مختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية، حيث استطاع أن يسجل هدفًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانتقل كوناتي إلى ليفربول قادمًا من لايبزيج في صيف 2021 في صفقة مالية قُدرت بـ40 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".