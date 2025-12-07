المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

1 0
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

0 0
21:45
ليون

ليون

كأس العرب
قطر

قطر

0 3
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

ليفربول يفتح الباب لرحيل كوناتي في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

08:49 م 07/12/2025
كوناتي

كوناتي مدافع فريق ليفربول

أعطى نادي ليفربول الضوء الأخضر لرحيل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي في فترة الانتقالات الشتوية، لمنع احتمالية خسارته مجانًا عقب نهاية هذا الموسم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ26 عامًا بنهاية هذا الموسم، حيث لم يتوصل اللاعب لاتفاق على تجديد عقده نظرًا للاختلاف على الشروط المالية.

وأفاد موقع "فوتبول إنسايدر" العالمي، اليوم الأحد، أن نادي ليفربول سيقبل بعرض مالي يقدَّر بـ15 مليون جنيه إسترليني لتركه في يناير.

وارتبط الدولي الفرنسي بالرحيل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية الموسم، إلا أن تقارير أكدت تراجع إدارة "الملكي" عن إتمام هذه الصفقة لتراجع مستوى اللاعب.

ويقدم كوناتي عروضًا سيئة في هذا الموسم رغم مشاركته أساسيًا بواقع 21 مباراة على مختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية، حيث استطاع أن يسجل هدفًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانتقل كوناتي إلى ليفربول قادمًا من لايبزيج في صيف 2021 في صفقة مالية قُدرت بـ40 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

الدوري الإنجليزي ريال مدريد ليفربول الدوري الإسباني كوناتي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
نابولي

نابولي

1 0
يوفنتوس

يوفنتوس

18

هدف راسموس هويلوند في الدقيقة السابعة هو أسرع هدف يسجله نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي منذ هدف فرناندو دي نابولي في الدقيقة الخامسة في الأول من أبريل عام 1989

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

3

تستأنف المباراة مرة اخرى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
