ميدو: العنصرية تحاصر صلاح في إنجلترا.. وسلوت جبان

وجه أحمد حسام ميدو نجم نادي توتنهام هوتسبير السابق، انتقادات لاذعة للمدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، مشيرًا إلى أن محمد صلاح نجم الريدز يتعرض للعنصرية في إنجلترا، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مواجهات متتالية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر منصة شاشا الكويتية: "اتفق مع صلاح في كل تصريحاته، هو يستحق احترام أكبر من الجميع داخل النادي، وهو غير التاريخ في إنجلترا، أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وتابع: "صلاح شال ليفربول على أكتافه لمدة 7 أو 8 مواسم، وحقق أرقام وإنجازات رغم أن الفريق لم يكن في أفضل أحواله وحصد عدة بطولات، ومع أول انخفاض تحمله المسؤولية الكاملة، هذا موقف غير أمين من مسؤولي ليفربول".

وأوضح: "النجم أو الأسطورة يجب أن تحمله، راؤول ظل 13 أو 14 مباراة لا يسجل مع ريال مدريد وظلت الجماهير تشجعه، والمدرب لم يكن يستبدله ولو لدقيقة، وهذا تكرر مع عدة نجوم كبار، يستحق الدعم من الإدارة والجماهير والنمدرب والإعلام".

وأكمل: "أنا متفهم غضب صلاح، هو لا يستحق هذه المعاملة، هل هو السبب في النتائج السلبية؟ لا يمكن، الحديث عن عدم عودته للدفاع ليس له أي علاقة بالواقع، صلاح أكد أن سلوت طلب منه أدوار دفاعية أقل من قبل".

وأضاف: "لا أريد قول كلمة عنصرية، لو كان صلاح إنجليزيًا لما تلقى هذه المعاملة من ليفربول وإدارته، جيرارد لم يتعرض للهجوم والجميع كان يدافع عنه عند خسارة الدوري أو تقديم أسوأ مستوياته، يجب على إدارة ليفربول الوقوف بجانب صلاح".

وواصل: "لن أثق في أرني سلوت إذا كنت لاعبًا معه، بعد موقفه مع صلاح، كان يجب عليه الدفاع عنه، وعدم إخراجه من الملعب، سلوت جبان في موقفه من صلاح، نصف تاريخه صنعه صلاح بالإضافة إلى يورجن كلوب، لأنه بنى على كل ما فعله المدرب الألماني".

وأتم: "الفريق بأكمله يعاني، وأي هجمة على المرمى يتم تسجيلها، يحاول جعل صلاح شماعة لفشله، ويجب على محمد صلاح الرحيل عن ليفربول".