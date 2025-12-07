المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

1 0
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

0 0
21:45
ليون

ليون

كأس العرب
قطر

قطر

0 3
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ميدو: العنصرية تحاصر صلاح في إنجلترا.. وسلوت جبان

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:50 م 07/12/2025
محمد صلاح وأرني سلوت

محمد صلاح وأرني سلوت

وجه أحمد حسام ميدو نجم نادي توتنهام هوتسبير السابق، انتقادات لاذعة للمدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، مشيرًا إلى أن محمد صلاح نجم الريدز يتعرض للعنصرية في إنجلترا، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مواجهات متتالية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر منصة شاشا الكويتية: "اتفق مع صلاح في كل تصريحاته، هو يستحق احترام أكبر من الجميع داخل النادي، وهو غير التاريخ في إنجلترا، أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وتابع: "صلاح شال ليفربول على أكتافه لمدة 7 أو 8 مواسم، وحقق أرقام وإنجازات رغم أن الفريق لم يكن في أفضل أحواله وحصد عدة بطولات، ومع أول انخفاض تحمله المسؤولية الكاملة، هذا موقف غير أمين من مسؤولي ليفربول".

وأوضح: "النجم أو الأسطورة يجب أن تحمله، راؤول ظل 13 أو 14 مباراة لا يسجل مع ريال مدريد وظلت الجماهير تشجعه، والمدرب لم يكن يستبدله ولو لدقيقة، وهذا تكرر مع عدة نجوم كبار، يستحق الدعم من الإدارة والجماهير والنمدرب والإعلام".

وأكمل: "أنا متفهم غضب صلاح، هو لا يستحق هذه المعاملة، هل هو السبب في النتائج السلبية؟ لا يمكن، الحديث عن عدم عودته للدفاع ليس له أي علاقة بالواقع، صلاح أكد أن سلوت طلب منه أدوار دفاعية أقل من قبل".

وأضاف: "لا أريد قول كلمة عنصرية، لو كان صلاح إنجليزيًا لما تلقى هذه المعاملة من ليفربول وإدارته، جيرارد لم يتعرض للهجوم والجميع كان يدافع عنه عند خسارة الدوري أو تقديم أسوأ مستوياته، يجب على إدارة ليفربول الوقوف بجانب صلاح".

وواصل: "لن أثق في أرني سلوت إذا كنت لاعبًا معه، بعد موقفه مع صلاح، كان يجب عليه الدفاع عنه، وعدم إخراجه من الملعب، سلوت جبان في موقفه من صلاح، نصف تاريخه صنعه صلاح بالإضافة إلى يورجن كلوب، لأنه بنى على كل ما فعله المدرب الألماني".

وأتم: "الفريق بأكمله يعاني، وأي هجمة على المرمى يتم تسجيلها، يحاول جعل صلاح شماعة لفشله، ويجب على محمد صلاح الرحيل عن ليفربول".

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ميدو سلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
نابولي

نابولي

1 0
يوفنتوس

يوفنتوس

18

هدف راسموس هويلوند في الدقيقة السابعة هو أسرع هدف يسجله نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي منذ هدف فرناندو دي نابولي في الدقيقة الخامسة في الأول من أبريل عام 1989

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

3

تستأنف المباراة مرة اخرى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg