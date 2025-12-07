المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قفز إلى المركز الرابع.. كريستال بالاس يحسم ديربي لندن الصغير أمام فولهام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:58 م 07/12/2025
كريستال بالاس

من مباراة فولهام وكريستال بالاس

حسم نادي كريستال بالاس ديربي لندن الصغير أمام مضيفه فولهام بالفوز (2-1) في مباراة جمعتهما على ملعب كرافن كوتيج، ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتصنف المواجهات المباشرة بين كريستال بالاس وفولهام ضمن ديربيات العاصمة البريطانية لندن، حيث يقع مقر الناديين تمامًا مثل تشيلسي وأرسنال ووست هام يونايتد وتوتنهام وبرينتفورد أيضًا.

كريستال بالاس يحسم ديربي فولهام

تقدم كريستال بالاس بهدف في الدقيقة 20 من توقيع المهاجم إيدي نيكيتاه الذي سجل مشاركته الأساسية الأولى في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتعادل فولهام بهدف لهاري ويلسون الذي صوب الكرة بـ"تكنيك" خاص به من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 38، لتسكن شباك كريستال بالاس.

وطالب كريستال بالاس بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من أندرسن على كلاين، لكن الحكم لم يحتسبها.

وسجل فولهام هدفًا عن طريق إيميل سميث روي لكن تقنية الـVAR لاحظت أن تشوكويزي كان في حالة تسلل أثناء بناء الهجمة، لذا ألغي الهدف.

وفي الدقيقة 87، نجح المدافع مارك جويهي من تسجيل هدف فوز كريستال بالاس على فولهام من ضربة رأسية رائعة.

واستمر تفوق كريستال بالاس على فولهام الذي لم ينتصر في المواجهات المباشرة بينهما في الدوري الإنجليزي منذ يناير 2005.

وبقي فولهام بالمركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تقدم كريستال بالاس إلى المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

