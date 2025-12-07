المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نشعر بالإحباط.. أول تعليق من ماريسكا على إصابة ليام ديلاب مع تشيلسي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:21 م 07/12/2025
إصابة ليام ديلاب

إصابة ليام ديلاب

أعرب إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن أسفه لإصابة ليام ديلاب، مهاجم الفريق، أمام بورنموث، أمس السبت، على مستوى الكتف.

وسقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي أمام بورنموث، خلال الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب "فيتاليتي".

مدة غياب ليام ديلاب عن تشيلسي

وبحسب ما ذكره الصحفي الإنجليزي، أليكس كروك، فإن ليام ديلاب، سيغيب عن صفوف تشيلسي، لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع أخرى، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بورنموث.

ونوه أليكس كروك، بأن البلوز سيفتقدون خدمات ليام ديلاب في 13 مباراة مقبلة، بجميع البطولات، مما يضع المدرب إنزو ماريسكا، في ورطة

من جانبه، أوضح إنزو ماريسكا، إن مهاجم فريقه، ليام ديلاب، قد يغيب لفترة طويلة عن الملاعب مرة أخرى، بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف وأجبرته على مغادرة المباراة من الشوط الأول.

وأضاف: "لم يحالفه الحظ، ونحن أيضاً غير محظوظين نوعاً ما لأننا نحتاج إلى هذا النوع من المهاجمين".

واختتم: "لسوء الحظ، فقد غاب بالفعل لمدة شهرين، وسيغيب مرة أخرى. لا نعرف إلى متى، لكن كتفه تبدو سيئةً للغاية".

وتعرَّض ديلاب الذي انتقل إلى "ستامفورد بريدج" من إبسويتش تاون في يونيو الماضي، لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في بداية الموسم، ولم يعد إلى الفريق سوى الشهر الماضي.

ومن الجدير بالإشارة، أن ليام ديلاب، لم يتعرض لأي إصابة طوال الموسم الماضي، مع فريقه السابق، إبسويتش تاون.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيده 25 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ 13، برصيد 20 نقطة.

الدوري الإنجليزي تشيلسي إنزو ماريسكا ليام ديلاب

