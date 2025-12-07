أشارت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، اليوم الأحد، إلى 4 أسماء مرشحة لقيادة نادي ليفربول، حال إقالة المدرب الهولندي آرني سلوت من منصبه بعد أن دخل الأخير في أزمة كبيرة مع اللاعب المصري محمد صلاح.

وأكد صلاح في تصريحاته الأخيرة التي أثارت غضب ليفربول أن علاقته بالمدرب الهولندي آرني سلوت انهارت تمامًا بعد أن أبقى الأخير صاحب الـ33 عامًا بين البدلاء في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

4 مرشحين لخلافة سلوت في ليفربول

شن صلاح هجومًا على سلوت، بعد غيابه عن المشاركة في مباراة التعادل (3-3) مع ليدز يونايتد.

وألمح صلاح إلى إمكانية رحيله عن ليفربول، مؤكدًا أنه سيودع الجماهير في مباراته المقبلة على ملعب أنفيلد ضد برايتون، دون أن يحسم مستقبله بصراحة، لكنه استدرك بأن الوضع الحالي يبقى غير مقبول أبدًا بالنسبة إليه.

وفي هذا السياق، أوضحت ديلي إكسبريس أن ليفربول لديه 4 مدربين متاحين، يمكنه أن يتعاقد مع أي منهم إذا قرر التخلص من سلوت.

وفيما يلي، الرباعي المرشح لقيادة ليفربول إذا استمرت أزمة صلاح وسلوت..

- يورجن كلوب: يشغل في الوقت الحالي منصب رئيس كرة القدم العالمية في ريد بول، ومن الصعب أن يرفض العودة إلى النادي الذي حقق معه كل شيء.

- ستيفن جيرارد: يظهر اسمه كخيار مؤقت لشغل منصب المدير الفني في ليفربول.

- جاري أونيل: المدرب المقال من وولفرهامبتون يعرف اللاعبين الشباب جيدًا، حيث أشرف على تدريبهم في أكاديمية ليفربول.

- أنجي بوستيكوجلو: يحب المدرب الأسترالي التحديات رغم أنه فشل في التجربتين الأخيرتين مع توتنهام ونوتنجهام تواليًا.