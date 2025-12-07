المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 1
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

2 1
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

1 0
21:45
ليون

ليون

كأس العرب
قطر

قطر

0 3
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بعد تصريحات صلاح.. تقارير: 4 مرشحين لخلافة سلوت في ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:22 م 07/12/2025
سلوت

سلوت في أزمة كبيرة مع صلاح

أشارت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، اليوم الأحد، إلى 4 أسماء مرشحة لقيادة نادي ليفربول، حال إقالة المدرب الهولندي آرني سلوت من منصبه بعد أن دخل الأخير في أزمة كبيرة مع اللاعب المصري محمد صلاح.

وأكد صلاح في تصريحاته الأخيرة التي أثارت غضب ليفربول أن علاقته بالمدرب الهولندي آرني سلوت انهارت تمامًا بعد أن أبقى الأخير صاحب الـ33 عامًا بين البدلاء في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

4 مرشحين لخلافة سلوت في ليفربول

شن صلاح هجومًا على سلوت، بعد غيابه عن المشاركة في مباراة التعادل (3-3) مع ليدز يونايتد.

وألمح صلاح إلى إمكانية رحيله عن ليفربول، مؤكدًا أنه سيودع الجماهير في مباراته المقبلة على ملعب أنفيلد ضد برايتون، دون أن يحسم مستقبله بصراحة، لكنه استدرك بأن الوضع الحالي يبقى غير مقبول أبدًا بالنسبة إليه.

وفي هذا السياق، أوضحت ديلي إكسبريس أن ليفربول لديه 4 مدربين متاحين، يمكنه أن يتعاقد مع أي منهم إذا قرر التخلص من سلوت.

وفيما يلي، الرباعي المرشح لقيادة ليفربول إذا استمرت أزمة صلاح وسلوت..

- يورجن كلوب: يشغل في الوقت الحالي منصب رئيس كرة القدم العالمية في ريد بول، ومن الصعب أن يرفض العودة إلى النادي الذي حقق معه كل شيء.

- ستيفن جيرارد: يظهر اسمه كخيار مؤقت لشغل منصب المدير الفني في ليفربول.

- جاري أونيل: المدرب المقال من وولفرهامبتون يعرف اللاعبين الشباب جيدًا، حيث أشرف على تدريبهم في أكاديمية ليفربول.

- أنجي بوستيكوجلو: يحب المدرب الأسترالي التحديات رغم أنه فشل في التجربتين الأخيرتين مع توتنهام ونوتنجهام تواليًا.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول آرني سلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 1
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

77

مبابي يسدد الضربة الثابتة بقوة لكنها جاءت في الزاوية التي يقف فيها حارس سيلتا فيجو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg