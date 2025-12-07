نشر موقع يلا كورة، عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها أن ليفربول يدرس استبعاد محمد صلاح من رحلة الفريق لمواجهة إنتر ميلان، بالإضافة لفسخ عقد عمر فرج مع الزمالك، ومفاوضات الأهلي لضم المهاجم الأردني يزن النعيمات.

وإليكم أبرز الموضوعات

ليفربول يدرس استبعاد صلاح

كشف مصدر من ليفربول، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أنه قد يتم استبعاد محمد صلاح من رحلة الفريق لمواجهة إنتر ميلان، بسبب تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها مدربه أرني سلوت وإدارة النادي.

السعودية وجهة صلاح الأقرب

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن مصدر مقرب من محمد صلاح، أكد للصحيفة أن قائد منتخب مصر سيعقد اجتماعًا مع إدارة ليفربول لحسم مصيره، بعد كأس أمم أفريقيا، وقد يكون الدوري السعودي محطته المقبلة، فهو الوجهة الأقرب له في يناير حال رغبته بالرحيل عن صفوف الريدز.

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم يزن النعيمات

كشف مصدر حقيقة مفاوضات النادي الأهلي، مع يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن، عقب تألقه في بطولة كأس العرب 2025، بعدما أكدت تقارير صحفية أردنية أن الأهلي يدرس دفع الشرط الجزائي في عقده مع العربي القطري لضمه.

عمر فرج يبدأ إجراءات فسخ عقده مع الزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن عمر فرج لاعب الفريق الأبيض، بدأ إجراءات فسخ عقده مع النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

بيراميدز يشكو 3 حكام بعد مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجت

تقدم نادي بيراميدز مساء اليوم الأحد، بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، ضد 3 حكام، تواجدوا في إدارة مباراتي الفريق الماضيتين ضد بتروجت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري.

مصدر يكشف ليلا كورة تفاصيل جلسة الحسم بين الخطيب وتوروب

كشف مصدر كواليس الاجتماع المنتظر بين محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، والدنماركي ييس توروب، مدرب الفريق الأول لكرة القدم والمقرر انعقاده في الساعات المقبلة، لحسم ملف الصفقات بالإضافة إلى اللاعبين الراحلين عن الفريق الأحمر.

اجتماع طارئ في ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن هناك اجتماع مرتقب سيجمع مايكل إدواردز المدير التنفيذي لنادي ليفربول، مع ريتشارد هيوز المدير الرياضي، لمناقشة تداعيات أزمة صلاح مع أرني سلوت.

"سيبقى محاربًا قويًا".. رسائل عبد المجيد وصبحي للزمالك وجماهيره

وجه ثنائي نادي الزمالك حسام عبد المجيد ومحمد صبحي، رسالة لجماهير الفريق الأبيض، أكدوا فيها ثقتهما في عودة ناديهما وخروجه من أزماته المتتالية مؤخرًا.

سبب تغيير موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، عن سبب تغيير موعد المباراة التحضيرية الودية ضد منتخب نيجيريا، في البروفة الأخيرة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالمغرب.

فلسطين وسوريا يتأهلان لربع نهائي كأس العرب

تأهل منتخبا فلسطين وسوريا لربع نهائي بطولة كأس العرب، عقب تعادلهما سلبيًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليضمنا الوصول للدور المقبل برصيد 5 نقاط لكلا منهما، مع تفوق كتيبة "الفدائي" في الصدارة بفارق الأهداف المسجلة.