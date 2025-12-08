صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

givemesport



13 وجهة لصلاح

أبرز الموقع الإنجليزي 13 وجهة محتملة في مستقبل اللاعب المصري محمد صلاح بعد ليفربول.

وأوضح أن أندية تشيلسي والقادسية والخليج وريال مدريد وروما وإنتر ميامي ونابولي والاتفاق وباريس سان جيرمان وأهلي جدة والهلال والنصر والاتحاد قد تكون مهتمة بالحصول على خدمات صلاح.

ولم يقرر صلاح الرحيل عن ليفربول حتى الآن، لكنه ألمح إلى ذلك بقوله: "لا أعرف ما إذا كانت مباراة برايتون هي الأخيرة لي.. لكن الوضع الحالي غير مقبول".

ديلي إكسبريس

بديل سلوت

يحظى المدرب الهولندي آرني سلوت بثقة ملاك ليفربول، لكن تصريحات محمد صلاح الأخيرة قد تعجل بإقالته من منصبه.

ويظهر الرباعي يورجن كلوب وجاري أونيل وستيفن جيرارد وأنجي بوستيكوجلو ضمن قائمة المرشحين لخلافة سلوت في ليفربول.

ويظل كلوب المرشح الأول لتدريب ليفربول، لكنه يشغل في الوقت الحالي منصب رئيس كرة القدم العالمية في شركة ريد بول.

talkSPORT

صدمة جديدة في تشيلسي

تلقى نادي تشيلسي خبرًا صادمًا بعد أن تأكد غياب المهاجم ليام ديلاب عن الملاعب فترة تصل إلى 8 أسابيع مقبلة.

وأصيب ديلاب على مستوى الكتف في مباراة التعادل (0-0) مع بورنموث في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يغيب ديلاب عن 13 مباراة لتشيلسي في جميع المسابقات الرسمية.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

ميليتاو ينضم إلى مستشفى ريال مدريد

تعرض ميليتاو لاعب فريق ريال مدريد لإصابة عضلية في مباراة الملكي أمام سيلتا فيجو، في الدوري الإسباني، حيث اشتكى اللاعب من بعض الآلام في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر.

ومن المقرر أن يفتقد ألونسو عدد كبير من اللاعبين في مبارياته المقبلة، وهم كارفاخال، وترينت ألكسندر أرنولد، ودين هويسن، وديفيد ألابا، وفيرلاند ميندي، بجانب ميليتاو الذي اضطر على مغادرة ملعب اللقاء بمساعدة اثنين من أخصائي العلاج الطبيعي.

وسيخضع اللاعب البرازيلي إلى فحص بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى خطورة إصابته، قبل المباراة المرتقبة التي سيخوضها مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

صحيفة أس

نمو فليك

سلطت صحيفة أس الإسبانية الضوء على الأرقام التي قام بها هانز فليك مدرب برشلونة في الدوري الإسباني، حيث أكدت الصحيفة أن المدرب قام بتحسين إحصائياته مع الفريق مقارنة بالموسم الماضي، في إشارة واضحة إلى نجاح الفريق الكتالوني في الليجا.

وأكدت الصحيفة أن فكرة تدهور فليك مع برشلونة في الدوري الإسباني في موسمه الثاني مع الفريق قد تحطمت، في حين أصبح الوضع مختلفًا في دوري أبطال أوروبا، حيث انخفض أداء الفريق قليلاً في تلك البطولة.

وكان قد جمع برشلونة في الموسم الماضي في دوري الأبطال 12 نقطة في 5 مباريات، بجانب نجاحهم في تحقيق بعض الانتصارات المدوية مثل الفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 4-1، لكنهم في الموسم الحالي اكتفوا بـ 7 نقاط فقط.

ديفينسا سنترال

رحيل إندريك

بات المهاجم البرازيلي إندريك فيليبي، قريبًا من أن يصبح أول الراحلين عن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، كونه خارج خطط مدربه تشابي ألونسو.

وتوصل مؤخرًا ريال مدريد وأولمبيك ليون، إلى اتفاق يقضي بإعارة اللاعب إلى الفريق الفرنسي، من أجل منح اللاعب فرصة للعب دقائق أكثر، في ظل اقتراب كأس العالم 2026.

ويتطلع ريال مدريد يتطلع للتخلص من لاعبين، أمثال ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر، مع انتظار عروض مالية مغرية للثلاثي فران جارسيا، إبراهيم دياز، ورودريجو جوس.

الصحافة الإيطالية

كالتشيو ميركاتو

ثقة يوفنتوس

يثق نادي يوفنتوس في إمكانية توصله إلى اتفاق مع كينان يلديز، بشأن عقد جديد من أجل تأمين استمراره مع "السيدة العجوز" خلال الفترة المقبلة.

وربطت تقارير عديدة الدولي التركي بالانتقال إلى ليفربول وآرسنال وتشيلسي في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب، لكن يبدو أن إدارة يوفنتوس ليست لديها رغبة في رحيل اللاعب.

توتو سبورت

لونين على رادار ميلان

يسعى نادي ميلان إلى التعاقد مع أندريه لونين حارس ريال مدريد، حال خسارة حارسه الأساسي مايك ماينان بشكل مجاني في الصيف المقبل، حيث لا تزال المفاوضات قائمة لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2025-2026.

ويطالب ماينان براتب سنوي يقارب 8 ملايين يورو، لكن إدارة الروسونيري لم ترفع عرضها أكثر من 5 ملايين حتى الآن، وليس من المتوقع أن يستجيبوا لطلبات الحارس الفرنسي.

الصحافة الفرنسية

لوباريزيان

استقبال زيدان

حظى زين الدين زيدان، أسطورة الكرة الفرنسية، باستقب الرائع في ملعب فيلودروم، على هامش حدث نظمه ابن أخيه.

وكان الاستقبال حافل بزيدان في ملعب فيلودروم، الذي لم يذهب إليه منذ 3007 في مباراة خيرية وقتها.

ليكيب

شجار بين مشجعي باريس

اندلعت مشاجرة بين مجموعتين من مشجعي فريق باريس إف سي، بعدما زعمت مجموعة منهما أن تم سرقة لافتتها وإحراقها.

هذه الاشتباكات جاءت قبل دقائق من انطلاق مباراة الفريق ضد لوهافر، والتي أدت لإصابة اثنين من منظمي النادي.

الصحافة الألمانية

سبورت بيلد

عودة أورس فيشر

أعلن نادي ماينز، متذيل ترتيب الدوري الألماني، تعاقده مع المدرب المخضرم أورس فيشر، بموجب عقد يستمر حتى 2028، لمحاولة إنقاذ الفريق، ويساعده ماركوس هوفمان ومحلل الفيديو سيباستيان بودسيادلي.

وعلق ماينز: "كمدرب، أثبت أورس فيشر ببراعة في كل نادٍ محترف دربه قدرته على بناء وتطوير الفرق، بل وكسب ثقة أي فريق بفضل أسلوبه الهادئ والمتعاطف، نجاحاته وقدراته جعلته مدربًا مطلوبًا بشدة. ولذلك، يسعدنا انضمامه إلى ماينز 05 فورًا ودون تردد".

موقع بايرن ميونخ الرسمي

داير والعودة إلى بايرن

تحدث مدافع موناكو الحالي، ونجم بايرن ميونخ السابق، إيريك داير، عن توقعاته لموسم البافاري، ومتابعته لمباريات الفريق، مضيفًا: "أتابعهم بالتأكيد، تتابع تلقائيًا كل نادٍ لديك روابط به، هذا ينطبق على جميع أنديتي السابقة".

وأضاف: "سيبقى بايرن دائماً مكاناً خاصاً جداً بالنسبة لي. ما زلت أتحدث مع أصدقائي هناك، والعديد من الموظفين. آمل أن أعود إلى ميونخ قريباً لمشاهدة مباراة أو المرور على سابينر شتراسه (مركز تدريب النادي)".