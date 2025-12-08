روني: صلاح يدمر إرثه مع ليفربول.. وسيندم على تصريحاته

أطلق واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، تصريحات لاذعة بشأن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على خلفية تصريحاته الأخيرة عقب لقاء ليدز يونايتد.

وكان صلاح - 33 عامًا - قد وجه تصريحات نارية حول غيابه عن المشاركة مع ليفربول للمباراة الثالثة على التوالي، حيث انتقد مدربه آرني سلوت إلى جانب مهاجمة الإدارة أيضًا، قائلاً: "يبدو أن النادي يريد أن يلقي بي تحت الحافلة". طالع التفاصيل

وقال روني في تصريحات عبر بودكاست لـ BBC: "هذا الموسم (صلاح) لم يظهر في أفضل حالاته، كان عليه أن ينتفض ويقول: حسنًا سأريكم. لو كنت أحد زملائه في الفريق لما كنت سعيدًا على الإطلاق بما قاله".

وأضاف: "لقد كان رائعًا للغاية مع ليفربول، هذا كان قلة احترام لزملائه في الفريق ومدربه وجماهيره، لقد أساء للنادي، أنا متأكد أنه سيندم على ما قاله خلال العامين المقبلين".

وواصل: "صلاح يدمر إرثه مع ليفربول، ولو كنت مكان سلوت لما استمر صلاح مع الفريق، ويجب إنهاء هذه الأزمة سريعًا، إما بتسوية الخلاف بين صلاح وسلوت أو برحيل النجم المصري".

وأكمل روني تصريحاته: "على سلوت أن يظهر سلطته وأن يبعد صلاح عن السفر إلى إيطاليا، اذهب إلى كأس الأمم الأفريقية ودع الأمور تهدأ".

وكان مصدر قد كشف لـ"يلا كورة"، أمس الأحد، عن إمكانية غياب محمد صلاح عن السفر مع الفريق إلى إيطاليا من أجل مواجهة إنتر مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن حسابات الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2025-2026. طالع التفاصيل