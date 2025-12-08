المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب الثاني

المغرب الثاني

- -
19:00
السعودية

السعودية

كأس العرب
عمان

عمان

- -
19:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

- -
22:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
تورينو

تورينو

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

روني: صلاح يدمر إرثه مع ليفربول.. وسيندم على تصريحاته

محمد همام

كتب - محمد همام

10:22 ص 08/12/2025
حسرة محمد صلاح خلال مباراة نيوكاسل

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

أطلق واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، تصريحات لاذعة بشأن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على خلفية تصريحاته الأخيرة عقب لقاء ليدز يونايتد.

وكان صلاح - 33 عامًا - قد وجه تصريحات نارية حول غيابه عن المشاركة مع ليفربول للمباراة الثالثة على التوالي، حيث انتقد مدربه آرني سلوت إلى جانب مهاجمة الإدارة أيضًا، قائلاً: "يبدو أن النادي يريد أن يلقي بي تحت الحافلة". طالع التفاصيل

وقال روني في تصريحات عبر بودكاست لـ BBC: "هذا الموسم (صلاح) لم يظهر في أفضل حالاته، كان عليه أن ينتفض ويقول: حسنًا سأريكم. لو كنت أحد زملائه في الفريق لما كنت سعيدًا على الإطلاق بما قاله".

وأضاف: "لقد كان رائعًا للغاية مع ليفربول، هذا كان قلة احترام لزملائه في الفريق ومدربه وجماهيره، لقد أساء للنادي، أنا متأكد أنه سيندم على ما قاله خلال العامين المقبلين".

وواصل: "صلاح يدمر إرثه مع ليفربول، ولو كنت مكان سلوت لما استمر صلاح مع الفريق، ويجب إنهاء هذه الأزمة سريعًا، إما بتسوية الخلاف بين صلاح وسلوت أو برحيل النجم المصري".

وأكمل روني تصريحاته: "على سلوت أن يظهر سلطته وأن يبعد صلاح عن السفر إلى إيطاليا، اذهب إلى كأس الأمم الأفريقية ودع الأمور تهدأ".

وكان مصدر قد كشف لـ"يلا كورة"، أمس الأحد، عن إمكانية غياب محمد صلاح عن السفر مع الفريق إلى إيطاليا من أجل مواجهة إنتر مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن حسابات الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2025-2026. طالع التفاصيل

الدوري الإنجليزي ليفربول دوري أبطال أوروبا محمد صلاح إنتر ليدز يونايتد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg