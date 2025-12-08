المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يستحق دقائق أكثر.. جوارديولا يوضح أسباب قلة مشاركات مرموش مع مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:14 ص 08/12/2025
مرموش جوارديولا

جوارديولا يصافح مرموش - مانشستر سيتي

اعترف المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، أن اللاعب المصري عمر مرموش يحصل على دقائق أقل مما يستحق، موضحًا أنه من بين أفضل اللاعبين في فريقه.

وخاض مرموش 9 مباريات في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع مانشستر سيتي، من بينها 7 مرات من مقاعد البدلاء.

جوارديولا يعلق على مشاركات مرموش مع مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها قناة HaytersTV عبر يوتيوب: "كنا نحتاج لمرموش أمام سندرلاند.. مرموش بالنسبة لي من بين أفضل اللاعبين في مانشستر سيتي، أنا أراه كمهاجم، وأحيانًا يحصل على دقائق أقل مما يستحق لأن المهاجم الأساسي هو هالاند".

وأشاد مدرب مانشستر سيتي بما قدمه اللاعب في الدقائق القليلة التي شارك فيها أمام سندرلاند: "مرموش قام بـ4 أو 5 تحركات مذهلة.. وسنرى إن كان سيبدأ أمام ريال مدريد أم لا".

وعن المباراة المقبلة في منافسات دوري أبطال أوروبا: "لن أجري الكثير من التغييرات ضد ريال مدريد.. أنتم (الصحفيون) دمرتموني بعد مباراة ليفركوزن، ولا أريد أن يتم تدميري مرة أخرى بسبب التبديلات".

قبل أن يختتم جوارديولا: "سانتياجو برنابيو ليس مكانًا سهلًا أبدًا، لكننا سنلعب بطريقتنا، وآمل أن نقدم الأداء نفسه الذي نظهر به عادةً".

ومن المنتظر أن يخوض مرموش مباراتين إضافيتين مع مانشستر سيتي ضد ريال مدريد 10 ديسمبر وكريستال بالاس 14 من الشهر نفسه، قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا عمر مرموش

