دافع الإنجليزي جون تيري عن اللاعب المصري محمد صلاح في أزمته الحالية مع نادي ليفربول، موضحًا أن المدرب الهولندي آرني سلوت لم يحترمه.

وانفجر صلاح غضبًا في حديثه إلى وسائل الإعلام بعد جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة التعادل (3-3) مع ليدز يونايتد.

أبرز تصريحات صلاح

ألمح صلاح إلى إمكانية رحيله عن ليفربول بسبب انهيار علاقته مع الهولندي آرني سلوت الذي أبقى صاحب الـ33 عامًا بين البدلاء في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي أمام وست هام وسندرلاند وليدز على الترتيب.

وأكد صلاح أنه سيودع جماهير ليفربول في مباراته المقبلة على ملعب أنفيلد ضد برايتون، قبل السفر إلى كأس أمم أفريقيا، دون أن يحسم مستقبله بصراحة، لكنه استدرك بأن الوضع الحالي يبقى غير مقبول أبدًا بالنسبة إليه.

تيري يدافع عن صلاح في أزمته مع ليفربول

وقال جون تيري في تصريحات نشرها موقع givemesport الإنجليزي: "أعتقد أن صلاح سيكون أول من يعترف بأنه لا يقدم المستوى المعروف عنه هذا الموسم، لكنني أتفق مع تصريحاته أيضًا.. أشعر أنه تم التضحية به بعض الشيء لأن الكثير من لاعبي ليفربول ليسوا في مستواهم أيضًا".

وأضاف: "إذا كان هناك لاعب واحد يمكنه أن يمنح ليفربول الفوز فهو محمد صلاح.. استبعاد اللاعب كان خطوة كبيرة من المدرب".

قبل أن يختتم: "الحفاظ على العلاقة الجيدة مع اللاعبين أصحاب الخبرة والجلوس معهم وإخبارهم بأسباب استبعادهم أمر مهم جدًا من ناحية الاحترام.. ومن الواضح أن سلوت لم يحترم صلاح لذا أظهر إحباطه في تصريحاته بعد لقاء ليدز".

يشار إلى أن صلاح وتيري لعبا معًا في صفوف تشيلسي، كما خاضا سويًا 10 مباريات رسمية فقط.