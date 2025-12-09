الظهور الأول لمحمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول

وصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، إلى مقر تدريبات "الريدز" من أجل الاستعداد لخوض مباراة إنتر الإيطالي في الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2025-2026.

ويستعد فريق ليفربول لخوض مباراة إنتر والمقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء في لقاء سيقام على ملعب "سان سيرو" في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء وصول صلاح بسيارته الفارهة إلى مقر "إكسا" وهو المكان المخصص لتدريبات ليفربول بعد أزمته الأخيرة مع المدرب آرني سلوت وإدارة النادي على خلفية جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وتواجد صلاح في مقاعد البدلاء في لقاء وست هام يونايتد ثم لقاء سندرلاند وأخيرًا في لقاء ليدز يونايتد والذي انتهى بنتيجة 3-3، ليشن "مو" تصريحات لاذعة ضد المدرب والإدارة. طالع تصريحات صلاح من هنا

وكان "يلا كورة" علم، أمس الأحد، وجود اتجاه داخل نادي ليفربول لمنع صلاح من التوجه رفقة بعثة الفريق إلى إيطاليا بعد تصريحاته، إلا أن النادي لم يتخذ قراره النهائي حتى هذه اللحظة.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط من خلال الفوز في ثلاث مباريات على حساب أتلتيكو مدريد وريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت، في المقابل تلقى "الريدز" خسارتين من أمام جالاتا سراي وأيندهوفن.

