تقارير تكشف.. 3 أندية أمريكية تتنافس على ضم صلاح

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:58 م 08/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح قريب من مغادرة ليفربول

ذكرت شبكة ذا أثليتك الأمريكية، اليوم الأحد، أن 3 أندية من الدوري الأمريكي تتنافس على ضم اللاعب المصري محمد صلاح.

وألمح صلاح إلى إمكانية رحيله عن ليفربول بسبب انهيار علاقته مع الهولندي آرني سلوت الذي أبقى صاحب الـ33 عامًا بين البدلاء في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي أمام وست هام وسندرلاند وليدز على الترتيب.

وأكد صلاح أنه سيودع جماهير ليفربول في مباراته المقبلة على ملعب أنفيلد ضد برايتون، قبل السفر إلى كأس أمم أفريقيا، دون أن يحسم مستقبله بصراحة، لكنه استدرك بأن الوضع الحالي يبقى غير مقبول أبدًا بالنسبة إليه.

3 أندية أمريكية مهتمة بصلاح

أوضحت شبكة ذا أثليتك أن الدوري السعودي ما يزال الوجهة المفضلة بالنسبة لمحمد صلاح، وسط اهتمام أمريكي.

وأكدت أن 3 أندية تنشط في منافسات الدوري الأمريكي أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات صلاح، بعد أن أصبحت الصفقة أسهل بكثير، في ظل ما يتردد بشأن رغبة ليفربول في التخلص منه بعد أزمته مع سلوت.

وشددت على أن أندية سان دييجو وإنتر ميامي وشيكاجو فاير ترغب في استقدام صلاح إلى صفوفها في يناير المقبل.

وتعود ملكية سان دييجو إلى الملياردير المصري محمد منصور الذي يأمل في جذب نجوم عالميين إلى فريقه، خاصة بعد مشاركته المميزة في منافسات الدوري الأمريكي لأول مرة على الإطلاق خلال موسم 2025.

ويأمل شيكاجو فاير في حسم صفقة صلاح بعد أن حاول ضمه في وقت سابق، كما يتبع النادي سياسة جذب النجوم العالميين إذ فاوض نيمار وكيفن دي بروين قبل انتقال الأول إلى سانتوس والأخير إلى نابولي.

وفي إنتر ميامي، يستمر النادي الأمريكي في سعيه نحو مساندة الأرجنتيني ليونيل ميسي بلاعبين آخرين من نجوم الصف الأول في أوروبا، لكن اهتمامه بضم صلاح أقل نسبيًا من سان دييجو وشيكاجو فاير.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح الدوري الأمريكي

