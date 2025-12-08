المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ظهر مبتسما.. صلاح يشارك في تدريبات ليفربول بعد أزمته مع سلوت (صور)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:31 م 08/12/2025
صلاح

صلاح من تدريبات ليفربول

شارك اللاعب المصري محمد صلاح في الحصة التدريبية الجماعية التي أجراها نادي ليفربول، عصر اليوم الإثنين، حيث ظهر صاحب الـ33 عامًا مبتسمًا رغم أزمته الحالية مع المدرب الهولندي آرني سلوت.

وكان صلاح أوضح أن علاقته الجيدة بالمدرب بالهولندي آرني سلوت انهارت تمامًا، على خلفية جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

صلاح في تدريبات ليفربول

ظهر صلاح في مران ليفربول الرئيسي، المفتوح أمام وسائل الإعلام.

ويستعد ليفربول لمواجهة إنتر في مباراة قد لا يشارك فيها محمد صلاح، إذ أكدت مصادر خاصة ليلا كورة استبعاد اللاعب من القائمة بقرار مشترك بين المدرب والإدارة ردًا على تصريحاته الأخيرة.

وفي المران الجماعي، بدا صلاح في حالة مزاجية جيدة، إذ التقطته الكاميرات في محادثة قصيرة مع الفرنسي هوجو إيكيتيكي قبل أن يدخل في وصلة مزاح مع المجري دومينيك سوبوسلاي.

وحافظ صلاح على ابتسامته أثناء المشاركة في تدريبات ليفربول، رغمًا عن الأزمات التي يعيشها في الوقت الحالي.

ويعاني محمد صلاح هذا الموسم، إذ سجل 4 أهداف فقط في منافسات الدوري الإنجليزي إلى جانب هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يشارك صلاح ضد برايتون في 13 ديسمبر، المباراة الأخيرة له مع ليفربول قبل الانضمام لمنتخب مصر في أمم أفريقيا.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح آرني سلوت

