اكتسح نادي مانشستر يونايتد نظيره وولفرهامبتون، مساء الإثنين، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح برونو فيرنانديز أهداف المباراة في الدقيقة 25 من عمر المباراة بعد صناعة من ماتيوس كونيا، قبل أن يسجل جان ريسنير بلجارد هدف التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 45+2 من زمن اللقاء.

واستطاع بريان مبيومو من تسجيل هدف التقدم لمانشستر يونايتد مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 51 بعد صناعة من ديوجو دالوت.

وتمكن ماسون ماونت من تعزيز التقدم في الدقيقة 62 من عمر اللقاء بعد صناعة من برونو فيرنانديز الذي سجل الهدف الرابع عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

وعاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات مرة أخرى، بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام وست هام يونايتد بالتعادل (1-1).

وارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.

وظل وولفرهامبتون في قاع الترتيب بالدوري الإنجليزي برصيد نقطتين، ولا يزال الفريق بدون أي انتصار في البطولة بعد مرور 15 جولة حتى الآن.