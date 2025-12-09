بعد فوز مانشستر يونايتد.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أسدل الستار على منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب انتصار مانشستر يونايتد على نظيره وولفرهامبتون.

واكتسح نادي مانشستر يونايتد نظيره وولفرهامبتون، مساء الإثنين، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.

وظل وولفرهامبتون في قاع الترتيب بالدوري الإنجليزي برصيد نقطتين، ولا يزال الفريق بدون أي انتصار في البطولة بعد مرور 15 جولة حتى الآن.

وبعد نهاية الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ظل أرسنال في صدارة جدول الترتيب رغم خسارته في الجولة أمام أستون فيلا.

بينما قلص مانشستر سيتي الفارق مع الجانرز إلى نقطتين ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بعد فوزه على سندرلاند.

ويحتل نادي ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 23 نقطة، بعد تعادله مع ليدز يونايتد.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 15.. اضغط هنا