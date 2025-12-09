المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد نهاية الجولة 15.. هالاند يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي.. وبرونو ينفرد بالصناعة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:55 ص 09/12/2025
برونو فيرنانديز

برونو فيرنانديز

أسدل الستار على منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب انتصار مانشستر يونايتد على نظيره وولفرهامبتون.

واكتسح نادي مانشستر يونايتد نظيره وولفرهامبتون، مساء الإثنين، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند يتصدر جدول الهدافين

انضم بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد، إلى قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفاً في فوز فريقه على وولفرهامبتون، مساء الإثنين.

وارتقى الدولي الكاميروني إلى المرتبة الخامسة في جدول ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف متساوياً مع أنطونيو سيمينيو لاعب بورنموث، وريتشاليسون لاعب توتنهام، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

وواصل إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، تصدره لجدول ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفاً، ويلاحقه إيجو تياجو مهاجم برينتفورد برصيد 11 هدفاً.

ويأتي داني ويلبيك مهاجم برايتون في المرتبة الثالثة برصيد 7 أهداف متساوياً مع جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس.

للتعرف على جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

برونو ينفرد بالصناعة

انفرد البرتغالي برونو فيرنانديز بجدول ترتيب صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي، بعد نهاية الجولة الـ15، بعدما تمكن من صناعة هدف لماسون ماونت في مباراة وولفرهامبتون.

ويتصدر برونو فيرنانديز جدول ترتيب صانعي الأهداف في "بريميرليج" برصيد 6 أهداف.

وفض النجم البرتغالي لاعب مانشستر يونايتد، الشباك مع الثنائي ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي ومحمد قدوس لاعب توتنهام، واللذان يمتلكان 5 تمريرات حاسمة.

للتعرف على جدول ترتيب صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي

