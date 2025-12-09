المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
أموريم: تمتعنا بجودة عالية أمام وولفرهامبتون.. وتحسنا كثيرًا بالمقارنة مع الموسم الماضي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:38 ص 09/12/2025
أموريم

أموريم

أعرب البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، عن سعادته بعد الفوز على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واكتسح نادي مانشستر يونايتد نظيره وولفرهامبتون، مساء الإثنين، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.

تصريحات أموريم

وقال أموريم في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، سجلنا هدفًا وسمحنا لوولفرهامبتون بالعودة إلى أجواء المباراة قليلًا".

وأضاف: "عانينا في الهجمة الأخيرة من الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني، تمتعنا بسرعة جيدة وجودة عالية في القرارات، أنهينا المباراة، وولفرهامبتون يمر بلحظة عصيبة".

وتابع: "سجلنا أربعة أهداف، لكننا سددنا الكثير من الكرات، أعتقد أننا تحسنا كثيرًا بالمقارنة مع الموسم الماضي وهذا الموسم".

وأتم مدرب مانشستر يونايتد: "نحن نخلق فرصًا أكثر بكثير، ونسجل أهدافًا أكثر، ونوجه خطرًا حقيقيًا أكبر، لذلك أنا سعيد جدًا بذلك".

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

