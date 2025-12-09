المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: ليفربول يدعم بقاء صلاح حتى نهاية عقده

محمد همام

كتب - محمد همام

12:13 م 09/12/2025
صلاح

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن موقف إدارة نادي ليفربول من مستقبل محمد صلاح نجم الفريق الإنجليزي، في ظل توتر علاقة اللاعب مع المدرب الهولندي آرني سلوت.

وكان صلاح - 33 عامًا - انتقد سلوت عقب مباراة ليدز يونايتد الماضية في الدوري الإنجليزي، حيث جلس الدولي المصري على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.

تصرف صلاح جعل المدرب الهولندي يقرر استبعاد قائد المنتخب المصري من مباراة إنتر ميلان الإيطالي والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال الصحفي ديفيد أورنستين إن إدارة ليفربول تدعم بقاء محمد صلاح حتى نهاية عقده في 2027، مضيفًا أن النادي الإنجليزي لديه رغبة في الاحتفاظ بالنجم المصري.

وأشار أورنستين إلى أن هناك حالة من الثقة حول إنهاء المشكلة بين سلوت وصلاح في ظل توتر العلاقة بين الطرفين في الفترة الماضية.

وكان نادي ليفربول جدد عقد محمد صلاح في الموسم الماضي حتى صيف 2027، حيث كان "مو" انتقل إلى صفوف "الريدز" في صيف 2017 قادمًا من روما.

وخاض الدولي المصري خلال الموسم الحالي 19 مباراة مع ليفربول في كافة المسابقات، ليسجل خمسة أهداف إلى جانب صناعة ثلاثة أهداف.

جدير بالذكر أن صلاح حقق العديد من الألقاب مع ليفربول، كان آخرها الفوز بالدوري الإنجليزي نسخة موسم 2024-2025.

الدوري الإنجليزي ليفربول دوري أبطال أوروبا محمد صلاح سلوت إنتر

