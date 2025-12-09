المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ليفربول يستهدف "فيلاً إيفواريًا" لخلافة صلاح

محمد همام

كتب - محمد همام

12:58 م 09/12/2025
صلاح

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن متابعة نادي ليفربول لنجم لايبزيج الشاب، الجناح الإيفواري يان ديوماندي، لاعب فريق لايبزيج، من أجل البحث عن إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.

وخطف صاحب الـ19 عامًا الأنظار في موسمه الأول مع لايبزيج نظرًا للمستويات التي يقدمها حتى الآن، وكان آخرها تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك آينتراخت فرانكفورت يوم السبت الماضي.

وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن نادي ليفربول يريد التسريع من خطواته للتعاقد مع يان ديوماندي، حيث سيكون التعاقد معه لتدعيم الهجوم على المدى الطويل.

وأضافت الصحيفة أن التعاقد مع يان ديوماندي سيكون لتعويض محمد صلاح، والذي توترت علاقته مع المدرب آرني سلوت على خلفية غيابه عن آخر ثلاث مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وخاض الجناح الإيفواري الدولي 15 مباراة على مستوى بطولتي الدوري وكأس ألمانيا، ليسجل سبعة أهداف بجانب صناعته أربعة أهداف.

وكان يان ديوماندي انتقل إلى لايبزيج في الصيف الماضي قادمًا من ليجانيس الإسباني في صفقة مالية قدّرت بـ20 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وجذب الجناح الإيفواري العديد من الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول يان ديوماندي

