كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 1
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

2 0
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

بعد متابعة 12 شهرًا.. ليفربول يتحرك نحو صفقة ألمانية

محمد همام

كتب - محمد همام

03:40 م 09/12/2025
حسرة نجوم ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

تحرك نادي ليفربول لتدعيم الجانب الدفاعي من خلال التعاقد مع الدولي الألماني نيكو شلوتربيك، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، حيث يُعد من ضمن أهداف عدد من الأندية الأوروبية.

وترغب العديد من الأندية الأوروبية في ضم صاحب الـ26 عامًا مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة، إلا أن ليفربول دخل في المفاوضات بصورة رسمية وفقًا لتقارير صحفية عالمية.

ووفقًا لموقع "TEAMtalk" العالمي، فإن نادي ليفربول أجرى مفاوضات للتعاقد مع نيكو شلوتربيك، أحد أبرز لاعبي الدوري الألماني.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب كان تحت متابعة مسئولي ليفربول لما يقرب من 12 شهرًا.

ومن المتوقع أن يقدم نادي ليفربول عرضًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لشراء عقد اللاعب، الذي يتبقى له موسم واحد مع دورتموند، حيث ينتهي عقده في صيف 2027.

ويرغب نادي ليفربول في تدعيم خط الدفاع، خاصة مع احتمالية خروج إبراهيما كوناتي في الصيف المقبل نظرًا لعدم تجديد عقده حتى الآن.

وخاض الدولي الألماني 15 مباراة مع دورتموند خلال هذا الموسم، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين.

الدوري الإنجليزي ليفربول الدوري الألماني بوروسيا دورتموند نيكو شلوتربيك

