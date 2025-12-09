المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 1
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

2 0
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

صراع بين ليفربول وبرشلونة لحسم صفقة برازيلية

محمد همام

كتب - محمد همام

04:02 م 09/12/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن وجود صراع بين إدارتي ليفربول وبرشلونة للفوز بصفقة برازيلية وهو إيدرسون، لاعب وسط فريق أتالانتا.

وكان لاعب الوسط البرازيلي ضمن أهداف نادي مانشستر يونايتد، إلا أن اللاعب دخل أيضًا ضمن أهداف برشلونة وليفربول للفوز بخدماته.

ووفقًا لموقع "فوتبول إنسايدر" العالمي، فإن نادي أتالانتا لا يمانع من رحيل إيدرسون بشرط الحصول على عرض مالي يقدر بقيمة 55 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن نادي أتالانتا يفضل بيع اللاعب في الصيف المقبل، لكن مع بقاء 18 شهرًا فقط على نهاية عقد البرازيلي، قد يكون النادي الإيطالي منفتحًا لرحيله في يناير المقبل.

ويمتلك الدولي البرازيلي 14 مباراة مع أتالانتا في الموسم الحالي، استطاع خلالها إحراز هدف في مسابقة دوري أبطال أوروبا وصناعة آخر في نفس المسابقة.

جدير بالذكر أن لاعب الوسط انتقل إلى أتالانتا في صيف 2022 قادمًا من ساليرنيتانا في صفقة مالية قدرت بـ23 مليون يورو تقريبًا، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

الدوري الإنجليزي ليفربول برشلونة الدوري الإسباني إيدرسون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الإمارات

الإمارات

2 0
الكويت

الكويت

17

جاء الهدف بعدما نفذ يحيى الغساني ركلة الجزاء بنجاح في وسط المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مصر الثاني

مصر الثاني

0 1
الأردن

الأردن

31

سيطرة من لاعبي منتخب الأردن على الكرة وتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg