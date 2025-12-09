صراع بين ليفربول وبرشلونة لحسم صفقة برازيلية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن وجود صراع بين إدارتي ليفربول وبرشلونة للفوز بصفقة برازيلية وهو إيدرسون، لاعب وسط فريق أتالانتا.

وكان لاعب الوسط البرازيلي ضمن أهداف نادي مانشستر يونايتد، إلا أن اللاعب دخل أيضًا ضمن أهداف برشلونة وليفربول للفوز بخدماته.

ووفقًا لموقع "فوتبول إنسايدر" العالمي، فإن نادي أتالانتا لا يمانع من رحيل إيدرسون بشرط الحصول على عرض مالي يقدر بقيمة 55 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن نادي أتالانتا يفضل بيع اللاعب في الصيف المقبل، لكن مع بقاء 18 شهرًا فقط على نهاية عقد البرازيلي، قد يكون النادي الإيطالي منفتحًا لرحيله في يناير المقبل.

ويمتلك الدولي البرازيلي 14 مباراة مع أتالانتا في الموسم الحالي، استطاع خلالها إحراز هدف في مسابقة دوري أبطال أوروبا وصناعة آخر في نفس المسابقة.

جدير بالذكر أن لاعب الوسط انتقل إلى أتالانتا في صيف 2022 قادمًا من ساليرنيتانا في صفقة مالية قدرت بـ23 مليون يورو تقريبًا، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".