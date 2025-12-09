المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بورنموث يصدم كبار بريميرليج بشأن سيمينيو

محمد همام

كتب - محمد همام

04:44 م 09/12/2025
سيمينيو

أنطوان سيمينيو لاعب برونموث

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن رفض نادي بورنموث فكرة التخلي عن خدمات الجناح الغاني أنطوان سيمينيو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن نادي بورنموث متمسك بالاحتفاظ بأنطوان سيمينيو حتى نهاية الموسم، رغم اهتمام كبار أندية الدوري الإنجليزي بالحصول على خدمات صاحب الـ25 عامًا.

ويعتبر من أبرز الأندية التي ترغب في التعاقد مع سيمينيو الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي، حيث يمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد سيمينيو ستنخفض إلى 60 مليون جنيه إسترليني في حال استمراره حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لعقد سيمينيو مع بورنموث، فإن النادي الإنجليزي يمتلك في أول 10 أيام من فترة الانتقالات الحق في بيع اللاعب بمبلغ 65 مليون جنيه إسترليني، مما يعني أن الإدارة ستكون قادرة على توفير البديل إذا كانت لديهم الرغبة في ذلك.

وخاض الدولي الغاني خلال هذا الموسم 15 مباراة في كافة المسابقات المحلية، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة أهداف.

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي أنطوان سيمينيو

