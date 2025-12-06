هز خبر استبعاد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن رحلة فريقه إلى إيطاليا لخوض مباراة إنتر ميلان، عناوين الصحف العالمية، وذلك بعد ساعات قليلة من هجومه على المدير الفني أرني سلوت.

وكان محمد صلاح قد جلس على مقاعد بدلاء ليفربول خلال آخر 3 مواجهات أمام وست هام يونايتد والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-0، ثم التعادل مع سندرلاند 1-1، وأخيرًا التعادل مع ليدز بنتيجة 3-3.

ويواجه صلاح مصيرًا غامضًا بعدما ربطت بعض التقارير الصحفية اسم قائد منتخب مصر بالانتقال إلى الدوريات العالمية والعربية مؤخرًا.

تابع أزمة صلاح مع ليفربول

ويرصد "يلا كورة" كل ما حدث في أزمة صلاح مع ليفربول منذ هجومه على أرني سلوت بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة ليدز حتى الآن:

صلاح يتعجب من جلوسه على مقاعد البدلاء.. للتفاصيل اضغط هنا

تفاجأ أرني سلوت من تصريحات محمد صلاح.. للتفاصيل اضغط هنا

قرر نادي ليفربول استبعاد محمد صلاح من مباراة إنتر ميلان.. للتفاصيل اضغط هنا

تدرب محمد صلاح في نادي ليفربول بشكل منفرد بعد استبعاده من مباراة إنتر ميلان.. للتفاصيل اضغط هنا

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسالة دعم لصلاح للتعرف عليها اضغط هنا

أشرف صبحي، وزير الرياضة، دعم أيضا محمد صلاح برسائل قوية.. للتفاصيل اضغط هنا

الدعم بشكل عام من النجوم العالميين ظهر لمحمد صلاح بعد تصريحاته الهجومية للتفاصيل اضغط هنا

مدرب إنتر ميلان يعلق على استبعاد محمد صلاح من مباراته مع ليفربول.. للتعرف على التفاصيل اضغط هنا

ورغم كل ما حدث لصلاح مع ليفربول.. ترشح النجم الدولي المصري لجائزة أفضل شخصية رياضية لعام 2025 للتفاصيل اضغط هنا

هاجم الإنجليزي جيمي كاراجر محمد صلاح بشدة بسبب تصرفاته مع ناديه ومدربه الأخيرة.. للتفاصيل اضغط هنا

كما عاد كاراجر لاتهام صلاح بأنه اختار هذا الوقت من أجل إقالة أرني سلوت في تصريحاته ضده للتفاصيل اضغط هنا

ورد أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر السابق، على كاراجر برسائل قوية للتعرف عليها اضغط هنا

ووسط كل هذه الضجة، أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن الدوري السعودي يثق في التعاقد مع محمد صلاح للتفاصيل اضغط هنا

وعاد جيمي كاراجر للحديث عن محمد صلاح من جديد، بعدما نشر صورته عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وعلق عليها: "لست متأكدًا من أنني تمنيت فوز ليفربول بمباراة أكثر من هذه الليلة لفترة طويلة!".

I’m not sure I’ve wanted Liverpool to win a game more than tonight for a long time!

Come you mighty 🔴🤞 https://t.co/V0vhBwFW2i — Jamie Carragher (@Carra23) December 9, 2025

عاد أرني سلوت للحديث عن موقف محمد صلاح من جديد في الفريق.. للتفاصيل اضغط هنا